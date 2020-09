[2020 국가서비스대상] 코스메디컬산업 전문인력 매년 350명 배출

대학(코스메디컬산업 산학협력) 부문 대구한의대학교

대구한의대학교(총장 변창훈)가 ‘2020 국가서비스대상’ 대학(코스메디컬산업 산학협력) 부문 대상에 선정됐다.1981년 개교 이래 대구한의대는 한의학의 과학화 및 세계화에 주력해 왔다. 1995년 이후 한방바이오산업분야(코스메디컬산업 포함)를 대학 특성화 분야로 설정했다. 이어 1997년 전국 최초 화장품학과 개설, 2004년 학교기업 기린허브테크(화장품공장) 설립, 자체 브랜드 ‘자안’ 론칭 등을 통해 관련 제품을 국내는 물론 중국·태국 등지에 수출하고 있다.또한 국가 선도연구센터(MRC, CRC), 한방생명자원연구센터(RIC) 등 국책사업을 통해 코스메디컬 제품의 소재를 개발하고, 한방임상시험센터(CTC)·화장품품질검사기관 등 지역 코스메디컬산업 육성을 위한 산학협력 인프라를 구축하고 있다. 2016년 교육부의 프라임사업에도 선정돼 3년간 150억원을 지원받아 화장품공학관 확충, 우수교원 충원, 바이오산업대학(화장품공학부·바이오산업융합학부·제약공학과 등) 신설 등을 진행했다. 코스메디컬산업 관련 전문인력도 매년 350명을 양성한다.대구한의대는 산학협력 성과를 발판으로 ‘THE PLUS Village’ 조성을 추진하고 있다. THE PLUS Village는 대학 내 유휴시설에 지역 기업들이 입주해 교수와 대학원생, 학생, 기업이 같은 공간을 활용해 공동기술 개발, 애로기술 지원, 산학연계 교육을 할 수 있는 산학일체형 캠퍼스다. 2020년 현재 75개 기업이 입주했으며 2022년까지 150개 기업을 유치, 지역 내 K-뷰티산업 산학협력 거점으로 조성할 방침이다.