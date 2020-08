'#교회가 미안합니다'…코로나 시대 예배 방안 논의 필요

#교회가_미안합니다.

‘교회=비상식’ 인식 퍼져 뼈아파

“온라인 예배로 플랫폼 이동한 건 긍정적”

자성 목소리 내자 ‘전화 폭탄’ 맞기도

“질책 달게 받지만, 교회에 숨 쉴 틈은 줘야 해”

사랑제일교회발 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 개신교에 대한 비판 여론이 들끓자 최근 온라인 커뮤니티 안에서 번지고 있는 해시태그다. 일부 SNS 이용자들은 자신을 기독교 신자라고 밝히며 “어쩌다 교회가 이렇게 되었는지 마음이 아프고 부끄럽다”며 해시태그 운동에 동참했다.교회 목사들 사이에서도 “유구무언이다. 변명하고 억울해하기보다는 자숙하면서 상황을 엄중하게 받아들여야 한다”는 자성의 목소리가 나오고 있다. 익명 인터뷰에 응한 현직 목사 4명은 “교회가 바닥을 쳤으니 이제 잘 올라와야 한다. 오히려 이번 사건이 교회가 각성하고 변할 수 있는 좋은 기회”라고 말했다.이들은 이번 사랑제일교회 사태에서 가장 뼈아픈 건 ‘교회=비상식적’이란 인식이 퍼지게 된 것이라고 입을 모았다. A 목사는 “일반인들과 공감대를 형성하지 못하는 독단적인 교회, 편협하고 이기적인 교회라는 이미지가 확산해 마음이 아프다”며 “교인들이 전과 달리 주변의 눈치를 본다”고 토로했다. B 목사는 “예전에는 아이들이 교회에 간다고 하면 부모들이 말리지 않았는데 지금은 부정적으로 보는 시선이 많아 속상하다”고 말했다.교회를 정쟁 대상으로 이용하는 데 대한 쓴소리도 나왔다. A 목사는 “대부분의 교회는 정치와 무관하다. 사랑제일교회 등 일부 극우 정치권 세력과 야합한 목사들이 목소리를 세게 내는데 교회 전체가 그런 것처럼 비친다“고 말했다. C 목사는 “사랑제일교회는 과거에도 문제가 된 적이 많았다. 진작 도태됐어야 했는데 결국 또 문제를 일으켰다”고 했다.다만 C 목사는 이번 사태에서 긍정적인 부분도 있다고 평가했다. 방역 수칙을 지키기 위해 도입한 온라인 예배를 통해 플랫폼이 변화할 수 있었기 때문이다. 그는 “전통 교회가 플랫폼을 바꾼다는 게 굉장히 힘든 일인데 코로나19로 인해 6개월 만에 유튜브 플랫폼으로 이동할 수 있었다”며 “처음엔 부정적으로 반응하던 목사들도 젊은 사람들에게 호응이 좋다며 계속 이용한다”고 말했다. C 목사는 “어떤 방식이든 진실한 마음으로 드리는 것이 가장 중요하다”고 주장했다.기독교 내 자성의 목소리 속에 일부 목사는 ‘전화 테러’를 당햇다고 호소했다. D 목사는 “지금 온종일 전화가 울린다. 70~80%는 욕설”이라며 “‘너희가 뭐라고 정부에 협조하냐’ ‘빨갱이들과 같은 편에 섰냐’는 등 폭언이 쏟아진다”고 말했다. D 목사는 이렇게 오는 항의 전화가 100통이 훨씬 넘는다며 “조직적인 움직임으로 보인다”고 덧붙였다.일부 목사는 질책도 중요하지만 정부가 종교계에 최소한의 숨 쉴 틈은 줘야 한다고 지적했다. C 목사는 “사회가 어려울 땐 종교의 역할도 중요하다. 종교가 이 사회에서 불필요한 것처럼 인식을 갖게끔 정부가 밀어붙이는 것에 대해선 아쉬운 면이 있다”고 말했다.27일 문재인 대통령과의 간담회가 끝난 뒤 김태영 한국교회총연합회 공동대표 회장 역시 “교회와 사찰, 성당 같은 종교단체를 영업장이나 사업장 취급을 하지 않았으면 좋겠다”고 말했다. 한국교총 관계자는 “정부와 각을 세운 것은 아니다. 다만 지금 코로나 정국을 보면 최소 2~3년은 이어질 거라고 보는데 일방적인 행정명령보다는 방역을 준수하면서도 교회가 나아갈 수 있는 방안을 함께 논의해봐야 한다는 뜻”이라고 설명했다.이우림 기자 yi.woolim@joongang.co.kr