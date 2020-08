'황제 군생활' 공군 병사, 무단이탈만 확인돼 기소의견 검찰 송치

다른 편의제공 의혹은 대가성 확인 안돼

‘황제 군생활’ 의혹으로 군사경찰의 수사를 받아온 최모 전 나이스그룹 부회장의 아들 A 상병이 무단이탈 혐의로 검찰에 송치됐다. 다만, 논란이 된 다른 특혜에 대해선 대가성 제공 등의 혐의 입증이 되지 않았다는 게 군 당국의 설명이다.공군은 10일 방공유도탄사령부 제3여단 소속 A 상병을 군 검찰에 기소의견으로 송치하면서 무단이탈 혐의만을 적용했다고 밝혔다. A 상병이 5차례에 걸쳐 외출 목적 외 장소에서 시간을 보낸 사실이 확인됐다고 공군 측은 설명했다.A 상병은 전입 후 피부병 등에 대한 외래 진료 목적으로 부서장의 승인을 받고 외출을 나갔지만, 부대로 바로 복귀하지 않고 병원과 가까운 집 등을 들렸다고 한다.그러나 공군은 소속 부서장 B 소령과 세탁물을 반출한 간부 C 중사에 대해서는 ‘편의 제공에 대한 대가성’ 여부를 입증할 증거가 확인되지 않아 불기소 의견으로 송치했다. 이들은 A 상병에게 무단 외출 허용과 세탁물 심부름 등 각종 편의를 제공했다는 혐의로 군사경찰의 수사를 받아왔다.대신 B 소령과 C 중사는 징계 대상에 올랐다. 대가를 제공 받진 않았지만, B 소령이 병사 외출증을 미흡하게 확인했고, C 중사가 세탁물 등 군용물을 무단 반출한 점은 사실로 확인됐기 때문이다.또 공군은 3여단장(준장)과 기지대장(소령)을 ‘지휘·감독 소홀’로, 해당 병사의 영외진료 인솔 시 외출증 확인을 제대로 하지 않은 간부(하사)를 ‘규정·절차 미준수’로 각각 처분 심의 예정이라고 밝혔다.이밖에 ▶생활관 단독 사용 특별대우 ▶A 상병 부모의 부대 샤워실 보수 민원 ▶특정 보직 배정 특혜 의혹은 사실이 아니라는 게 공군 입장이다.A 상병은 2주간 생활관 단독 사용 승인을 받았지만, 이는 A 상병이 제출한 의사 소견서와 동료 병사의 건의에 따른 결정이었다는 것이다. A 상병 부대의 샤워실 보수는 전임 여단장의 지시에 따라 이뤄진 사실이 확인됐다. A 상병의 부대 배속도 규정에 의해 이뤄졌다는 게 공군의 결론이다.이근평 기자 lee.keunpyung@joongang.co.kr