"보이는 나에서 벗어났다" 반스의 '디스 이즈 더 월' 캠페인

스포츠/라이프스타일 브랜드 반스(Vans)가 진행 중인 브랜드 캠페인 ‘디스 이즈 오프 더 월(This is off the wall)’의 새로운 로컬 에피소드를 공개했다고 9일 밝혔다.해당 콘텐츠에는 모델이자 연기자로 활동하고 있는 ‘김진경’과 대표적인 여성 스케이터로 잘 알려진 ‘고아림’이 등장해 눈길을 끈다. 이들은 최근 로컬 스케이트 커뮤니티의 달라진 모습과 스케이트보딩을 통한 창조적인 자기표현이라는 주제로 각자의 이야기를 전달한다.모델부터 연기자까지 다방면으로 활동하고 있는 김진경은 “모델이니까 보이는 게 항상 중요했었는데 지금의 커뮤니티를 만나게 된 뒤로 그런 틀에서 조금 벗어나게 된 것 같다”라고 밝혔다.반스는 새로운 캠페인 콘텐츠 론칭을 기념해 로컬 스케이트 커뮤니티와 함께 하는 라디오 프로그램을 오는 23일, 반스 브랜드 쇼케이스 스토어 2층에서 진행한다. 포토그래퍼이자 여행가로 활동하고 있는 ‘임수민’이 직접 호스트로 참여하며, 걸 스케이트 커뮤니티를 대표하는 ‘김진경’ 그리고 ‘고아림’과 함께 로컬 커뮤니티와 창조적인 자기표현에 대한 이야기를 나눌 예정이다.라이브로 중계되는 이번 프로그램은 7월 23일 오후 8시부터 반스 페이스북 그리고 반스 카카오톡 채널을 통해 시청할 수 있다.한편, 반스의 브랜드 캠페인 ‘디스 이즈 오프 더 월’은 전 세계에 자리한 커뮤니티를 지원하고, 이들에게 영감을 주는 다양한 디지털 콘텐츠를 제작해 선보이고 있다. 새롭게 공개된 콘텐츠는 반스 공식 홈페이지에서 감상할 수 있다.온라인 중앙일보