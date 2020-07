트럼프 "도움 된다면 북한과 3차 정상회담 할 것"

"나는 북한이 만나고 싶어하는 것으로 이해하고 있고, 우리도 물론 그렇게 할 것이다."도널드 트럼프 미국 대통령이 7일 미국의소리(VOA) 방송과 인터뷰에서 "도움이 된다면 북한과 3차 정상회담을 할 것"이라고 말했다.트럼프 대통령은 이어 “만약 힐러리(클린턴 전 국무장관)가 지난 대선에서 승리했다면, 나는 당신이 지금 북한과 큰 전쟁을 하고 있을 것으로 생각한다”며 “모두가 전쟁을 할 것이라고 한 사람은 나였지만, 지금 무슨 일이 일어났는지 보라”고 말했다.이에 VOA 앵커는 트럼프 대통령에게 ‘김정은과 또 한 번의 정상회담을 할 것이냐’고 거듭 확인했고, 트럼프 대통령은 “만약 도움이 된다면 그렇게 하겠다(I would do it if I thought it was going to be helpful. Yeah)”고 답했다.트럼프 대통령은 '3차 정상회담이 도움이 될 것으로 생각하느냐'는 질문에 “아마도(probably)”라면서도 “나는 그(김정은)와 매우 좋은 관계를 맺고 있고, 아마도 그럴 것”이라고 말했다.트럼프 대통령은 북한의 핵무기 개발에 대해서는 "우리는 지켜봐야만 할 것"이라며 "알다시피 운반시스템과 기타 등등이 아직 없다"고 말했다. 그는 "지금 당장 우리는 김정은과 잘 지내고 있고, 나는 그와 좋은 관계를 맺고 있다. 우리는 아무도 잃지 않고, 아무도 죽임을 당하지 않았으며, 그런 것에 나는 괜찮다”고 덧붙였다.트럼프 대통령은 인터뷰를 마무리하며 “아무튼 9천 마일이나 떨어져 있다”고 거듭 강조했다. 이해준 기자 lee.hayjune@joongang.co.kr