포스트-코로나 시대 경제성장은?.. “성장 갈증을 달래기 더 어려워진다"

올해 화제작 『충분히 성장했다』의 저자 디트릭 볼래스 교수 전화 인터뷰



포스트-코로나 시대에 국민이 건강과 안전에 민감해져

원격근무는 근대 기업조직에 중대한 변곡점, 효율 하락

직원의 열정은 떨어지고 근무기강은 약해져 생산성 하락

AI는 발등의 불인 비효율을 개선할 만큼 발전한 상태 아냐

국민ㆍ정치 리더 모두 성장 집착증 내려놓고 다시 생각해야

GDP는 20세기에 적합한 경제 성적표

책을 보니 ‘낮은 성장률이 나쁜 일은 아니다’고 했던데, 경제 상식에 어긋나는 주장인 듯하다.

“(웃으며) 한 사회의 재화와 서비스 생산이 줄어야 한다는 얘기는 결코 아니다. 우리가 개발한 ‘성장률의 의미’를 잘 살펴보면, 낮은 성장률이 꼭 나쁜 일은 아니다는 의미다.”

전화 인터뷰에서 경제개념을 길게 이야기하기는 어렵지만, 성장률의 뜻을 분명히 밝히는 게 좋을 듯하다.

“그럼 경제학 원론 강의를 해볼까. 하하! 경제 성장률은 국내총생산(GDP)이 한해 전과 얼마나 늘었나를 잰 것이다. 내가 학교 강의시간에 곧잘 예로 드는 게 있는데, GDP는 경제의 만보계나 피트니스센터의 운동측정 장치와 같다. 만보계가 한 사람의 건강상태를 모두 보여주진 않는다.”

좀 더 자세히 설명해주면 좋겠다.

“경제(발전) 상황과 맥락에 맞게 GDP 의미를 이해할 필요가 있다. 지금도 신흥국에서 GDP는 경제가 얼마나 나아졌는지를 보여주는 여전히 좋은 바로미터다. 하지만 한국이나 미국처럼 산업화가 많이 이뤄진 나라에서 GDP는 20세기에 맞는 측정장치다.”

“서비스 산업이 중심일 때는 성장률이 낮아져!”

그러면 21세기엔 GDP를 어떻게 봐야 할까.

“미국에선 베이비부머들이 21세기 들어 은퇴하기 시작했다. 지난 세기에 재화 생산을 더 많이 하는 방식으로 축적한 부를 이용해 서비스를 더 많이 구매하고 있다. 경제의 축이 제조업보다 상대적으로 생산성 증가율이 낮은 서비스 산업으로 이동하고 있다. 성장률이 낮아질 수밖에 없다.”

많은 전문가가 생산성 하락이 성장률 반 토막의 핵심 원인 아리고 하던데.

“나도 그렇게 배웠다. 하하! 하지만 내가 데이터를 살펴보니 생산성 증가율 하락이 핵심 원인은 아니었다. 전체 인구에서 고용 인구가 차지하는 비율이 낮아진 게 큰 이유였다. 1970년 이후 고용인구 비율이 눈에 띄게 낮았다.”

“출산율 하락은 여성의 지위 향상과 관련 있어”

왜 그랬나.

“실직자가 늘어난 탓도 있지만, 출산율 하락과 관련이 크다. 여성의 교육 수준이 높아지고 경제활동도 늘었다. 출산에 대한 여성 결정권이 커졌다. 70년대 이후 여성 한 명이 낳는 아이 숫자가 이전 시대보다 줄었다. 여성의 자기 결정권 향상 등을 고려하지 않고 출산율 하락이 문제라고만 지적하는 일은 젠더 감수성이 부족한 설명이다.”

그래서 ‘낮은 성장률이 나쁜 일만은 아니다’는 학설을 제시한 것인가.

“그렇다. 높은 성장률은, 더 많은 노동력을 고용하고 더 많은 자원을 쓰고 더 많은 설비를 갖추는 등 투입을 늘리는 것을 의미한다. 반면, 동일한 투입에 더 많이 생산하는 것을 말하는 것(생산성 향상)일 수도 있다. 그런데 이제 생산성 향상을 반대로 생각해볼 필요가 있다.”

무슨 말인가.

“산업화한 나라에서 제품과 서비스가 부족하지 않다. 동일한 생산량을 위해 투입을 줄이는 방법이다. 노동시간을 줄이고 좀 더 긴 휴가를 가면 어떨까.”

한국처럼 성장률을 중시하는 나라에서는 꿈 같은 이야기다.

“나도 알고 있다. 한국처럼 높은 성장률을 경험한 나라에선 ‘성장률 집착증’이 강하다. 성장률이 낮은 것을 정치 리더의 무능으로 보는 경향이 있다. 불행히도 포스트-코로나 시대엔 성장률이 더 낮아질 가능성이 크다.”

“원격근무는 근무기강 약화, 생산성 저하를 의미해!”

왜 그럴까.

“근대 경제는 노동력을 기업을 중심으로 모여 살게 해 투입을 늘리는 방식으로 성장했다. 도시화다. 그 결과가 전염병이다. 19세기 영국 런던에서 콜레라 등이 창궐했다.”

인간이 전염병을 이겨냈고 도시화는 계속됐다.

코로나 시대엔 저성장이 일반화한다는 얘기인가.

“정보기술(IT)과 인공지능(AI)의 도움을 받아 재화와 서비스 생산을 현재 수준에서 유지하거나 늘릴 수 있다고 주장하는 사람들이 있다. IT와 AI 기술이 내년에 우리가 상상하는 수준에 이를지 의문이다. 코로나 사태와 파장은 발등의 불이다.”

원격근무가 일상이 된다는 얘기도 있다.

“현대 기업은 인적 자원을 사무실 등 일정 공간에 모아 생산성을 높이는 데 최적화하기 위해 만들어진 조직이다. 원격근무는 직원의 열정과 강도가 하락하고 직장 내 기강이 약해진다는 의미다. 그만큼 생산성이 낮아질 수밖에 없다.”

기업 조직이 바뀌어야 한다는 말인가.

“난 거시경제학자다. 개별 기업이 포스트-코로나 시대에 어떻게 대응해야 할지 조언하기는 어렵다. 다만, 국민 전체가 건강과 안전에 민감해져 개별 기업의 비용은 늘고 효율은 낮아질 수밖에 없다. 국민과 비즈니스ᆞ정치 리더는 성장 집착에서 스스로 벗어나야 할 듯하다. 성장 갈증을 달래기 더 어려워질 가능성이 커서다.”

■ 디트릭 볼래스



독일계 이름을 갖고 있지만, 미국에서 태어났다. 그는 “독일어에 놀라울 정도로 서툴다”고 말했다. 그는 미시건대학에서 경제학 학사학위를 받은 뒤 브라운대에서 석ᆞ박사 학위를 받았다. 그는 1990년대 앤더슨컨설팅과 프라이스워터하우스쿠퍼스에서 일하기도 했다. 「

」

국제통화기금(IMF)이 올해 경제성장에 관한 새로운 ‘신탁(神託)’을 24일(현지시간) 내놓았다. 글로벌 경제가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 탓에 마이너스 4.9% 성장할 것으로 내다봤다. 한국 성장률은 올 4월 전망치(-1.2%)에서 0.9%포인트 낮춘 마이너스 2.1%로 제시했다.세계 경제가 마이너스 3% 이하로 떨어지기는 아주 이례적인 사건이다. 미국발 경제위기 와중인 2009년에도 글로벌 성장률이 마이너스 0.1%(IMF 측정 기준)까지 떨어졌을 뿐이다. 코로나 파장이 그만큼 크고 넓다는 방증이다.그렇다면 포스트-코로나 경제성장은 어떤 모습일까? 이 궁금증을 풀기 위해 미국 휴스턴대 디트릭 볼래스 교수(경제학)에게 전화를 걸었다. 그는 올해 1월 『충분히 성장했다(Fully Grown: Why a Stagnant Economy Is a Sign of Success)』를 발표했다. 그때 월스트리트저널(WSJ)이 “미국 경제 성장률이 왜 낮아졌는지를 밝혀낸 책”이라고 평가했다.실제 미국의 제조업이 왕성했던 황금기(1950~73년) 사이에 실질 GDP는 연평균 4.2% 정도씩 불어났다. 반면 2000년 이후에는 2% 남짓 성장했다. 그 바람에 미국 국운이 다한 것 아니냐는 분위기가 퍼졌다.“세균이 일으킨 전염병은 인간이 어느 정도 극복했다고 말할 수 있다. 하지만 코로나처럼 바이러스가 일으킨 전염병은 아직 정복하지 못했다.”강남규 기자 dismal@joongang.co,kr