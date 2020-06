외교부, 오늘 오후 주한 일본대사 초치…日 군함도 ‘역사왜곡 전시관’ 강력 항의

외교부는 15일 도미타 고지(冨田浩司) 주한 일본대사를 초치해 일제 강점기 강제징용 역사를 왜곡하는 내용이 담긴 일본의 산업유산정보센터 개관에 대해 강력히 항의할 예정이다. 이번 초치는 오후 2시쯤 이태호 외교부 제2차관을 통해 이뤄질 예정이다.일본은 2015년 7월 하시마(端島, 일명 군함도) 등 조선인 강제노역 시설 7곳을 포함한 메이지 시대 산업유산 23곳을 세계문화유산에 등재하며 “정보센터를 설치해 1940년대 일부 시설에 많은 한국인 등이 자기 의사에 반해 동원돼 가혹한 환경에서 강제로 노역(forced to work)했다는 사실을 공개하는 등 피해자들을 기리기 위한 적절한 조치를 하겠다”고 약속했다.그러나 이날 일본 정부가 도쿄도(東京都) 신주쿠(新宿)구 소재 총무성 제2청사 별관에 마련해 오전 10시 30분부터 예약 방문객에게 개방한 산업유산정보센터에는 이런 내용이 담겨있지 않았다. 오히려 징용 피해 자체를 부정하는 내용의 증언 동영상을 공개하는 등 이를 부정하는 듯한 모습이었다. 세계문화유산 등재 당시 일본 정부가 밝혔던 입장이나 유네스코가 일본에 요구했던 조치 사항과 전혀 다른 내용이다.당시 일본 정부는 “등재된 시설의 전체 역사를 이해할 수 있도록(an understanding of the full history) 하라”는 유네스코의 권고를 성실히 이행하겠다고 밝힌 바 있다.백희연 기자 baek.heeyoun@joongang.co.kr