‘veteran’에 대한 국가예우가 애국심의 원천

콩글리시 인문학

6월은 호국보훈의 달이다. 6·25전쟁의 전사자와 참전용사, 호국영령, 순국선열들의 숭고하고 고귀한 희생정신을 기리는 경건한 달이다. 특히 올해는 6·25전쟁이 발발한 지 70주년이 되는 해인데, 이 전쟁에서 희생된 국군과 해외 참전용사가 17만 명이 넘는다.인류역사가 시작된 이래 지구 위에서는 크고 작은 전쟁이 하루도 멈춘 날이 없다. 아인슈타인은 “인류가 존재하는 한 전쟁은 사라지지 않는다(So long as there are men there will be wars.)”고 말했다. 이념 종교 종족 자원 영토를 둘러싸고 분쟁과 갈등은 세계 곳곳에서 되풀이되고 있다. 세계의 역사는 전쟁의 역사이기도 하다. 때문에 외침에서 나라와 국민을 지키는 일보다 더 중요한 것은 없다.하와이에 호놀룰루 컨트리클럽이 있다. 알라 푸우말루가(街)에 위치한 이 골프장에서 왼쪽 언덕 위를 바라보면 양지바른 산비탈에 그림 같은 분홍색 건물군(群)이 보인다.유명한 트리플러육군의료원(Tripler Army Medical Center) 이다(사진). 이승만 대통령이 오랫동안 입원해서 우리에게도 잘 알려진 곳이지만, 한국전쟁에서 다친 미군 부상자들을 치료하던 곳이다. 여기서 북한에서 넘겨받은 미군 유해를 수습하고 확인했다.미국은 참전용사들에 대한 의료서비스에도 특별한 관심을 쏟는다. 재향군인을 위한 의료기관이 미국 전역에 1200개 이상 존재한다. 24개월 이상 복무한 육해공 재향군인과 배우자, 부양 자녀, 가족 간병인도 똑같이 보훈병원의 혜택을 받는다.참전용사를 대접하는 나라치고 번영하지 않는 나라는 없다. 조지 워싱턴은 일찍이 “우리 젊은이들이 나라를 위해 어떤 전쟁이든 참전하려는 의지(willingness)는 이전에 참전한 용사들이 국가로부터 어떻게 대우받고 감사받고 있는지에 대한 지각에 비례한다”고 말했다. 국가 위기 때 목숨을 내놓는 군인정신은 가르치든가 명령해서 나오는 게 아니다.연평해전과 천안함 피격사건을 생각하면 서애 류성룡의 말이 떠오른다. 망전필위(忘戰必危), 즉 전쟁을 잊으면 반드시 위태로워진다. 6월 6일 현충일(Memorial Day)과 더불어 수많은 희생을 치르고 조국을 지켜온 재향군인들의 명예와 애국심을 기리는 또 하나의 기념일이 재향군인의 날(Veterans Day)이다.미국은 세계 1차대전이 끝난 1921년 11월 11일 11시를 기념해 모든 가정에서는 성조기를 게양하고 각 지역 묘지를 방문하여 자유 수호를 위해 싸운 영웅들에게 경의를 표한다. 우리나라 재향군인의 날은 10월 8일이다.veteran은 우리말로는 베테랑으로 굳었지만, 영어로는 ‘베터런’이라고 발음한다. 한때 홈런(home run)을 호무랑, 러닝(running)을 난닝구라고 했듯이 모두 일본의 잔재다. veteran은 참전용사, 재향군인뿐 아니라 한 분야에 오래 종사해온 전문가나 원로를 뜻한다. veteran에 대한 국가예우가 애국심의 원천이다.김우룡 한국외대 명예교수(언론학)