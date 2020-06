SK C&C, 다음달부터 경기도와 퇴직자·경단녀 위한 무료 IT 교육

SK C&C가 경기도와 함께 중장년 퇴직자, 경력 단절 여성을 위한 무료 IT 교육 프로그램을 진행한다. 경기도 거주자 중 50대 이상인 무직자라면 학력과 경력에 관계없이 참여할 수 있다.2일 SK C&C는 다음달 1일부터 8주간 총 70시간 분량의 영상학습과 32회의 영상 강의로 진행되는 '디지털 드림 아카데미' 수강생을 모집한다고 밝혔다. 디지털 드림 아카데미는 SK C&C가 후원하고 경기도와 경기도경제과학진흥원이 운영한다. 교육비는 전액 무료다. 중장년의 IT 분야 취업을 돕자는 취지로 마련했다.교육 내용은 데이터 기반 마케팅 트렌드와 이론 교육, 국내외 사회관계망서비스(SNS) 특성에 맞는 광고 기획 및 실습 등이다. 교육과정은 모두 온라인으로 진행되며 노트북·헤드셋 등 수업에 필요한 IT 기기도 대여해준다.한윤재 SK C&C CPR담당은 "디지털드림 아카데미는 디지털 교육을 통해 ICT 분야에 취업을 돕는 사회적 가치 창출 활동"이라면서 "체계적인 교육을 통해 교육생의 디지털 역량을 키워 취업을 지원할 것"이라고 말했다.지원자는 경기도 경제과학진흥원 홈페이지의 모집공고를 참고해 오는 24일까지 서류를 제출해야 한다. 서류 심사와 면접을 거쳐 29일 최종 합격자를 발표한다.박형수 기자 hspark97@joongang.co.kr