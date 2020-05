한국정보기술연구원, 차세대 보안리더 양성 프로그램 9기 모집…내달 5일 마감

4차 산업혁명 시대를 선도할 정보보안 전문가로 가는 길, 차세대 보안리더 양성 프로그램(Best of the Best, 이하 BoB) 9기 모집을 오는 6월 5일(금)에 마감한다.과학기술정보통신부(장관 최기영)가 주최하고 한국정보기술연구원(원장 유준상)이 주관하는 BoB는 우리나라의 정보보호 산업과 사이버 안보를 이끌 우수 인재를 양성하는 정보보안 교육과정이다. 지난 3월에 종료한 BoB 8기까지 1,060명이 프로그램을 마쳤다.2012년부터 시작하여 올해로 9기를 맞이하는 BoB는 정보보안 최고 전문가들(멘토단)의 맞춤형 교육을 통해 정보보안 분야의 리더를 육성하여 다수의 해킹방어대회 및 취약점 제보, 연구·발표 실적 등에서 우수한 성과를 내고 있다.BoB 9기는 총 200명을 선발한다. 공통교육 이후 취약점분석·디지털포렌식·보안컨설팅·보안제품개발 등 4개의 전문트랙으로 운영할 예정이다. 지난 8기에는 총 1,618명이 지원하여 8:1이 넘는 높은 경쟁률을 기록한 바 있다.BoB 9기는 7월 1일부터 내년 3월까지 9개월간 진행하며 1단계 전공교육(7~8월), 2단계 팀 프로젝트(9~12월), 3단계 심화교육(’21년 1~2월) 과정을 거친다. 마지막으로 3단계 진출자 가운데 자문단 및 멘토단의 심층평가를 통해 국보급 최고인재 10명(BEST 10)을 선정한다.BoB 공식 홈페이지에서 신청 접수를 받고 있으며 모집대상은 정보보안 분야 진출을 희망하는 고등학생, 대학생, 대학원생 등 청년층(만 34세 미만, 1986년 7월 2일 이후 출생자)이다.개강예정일인 7월 1일 기준으로 재직자 및 유사 교육 과정 수혜자(타 교육 과정을 진행 중인 자)는 지원이 불가하므로 홈페이지를 통해 지원 제한사항을 사전에 확인해야 한다.유준상 한국정보기술연구원장은 “BoB는 세계 최고의 정보보안 교육 프로그램으로 명성을 드높이고 있다. 코로나 이후의 세상을 선도하고, 대한민국을 넘어 세계를 이끌어 나갈 열정 있는 청년들의 많은 지원을 바란다.”고 말했다.온라인 중앙일보