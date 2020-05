일본의 한 방송사가 일본 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 감염자가 미국보다 적은 것에 대해 "일본어가 침이 덜 튀기 때문"이라고 주장했다.지난 21일 TBC 시사프로그램 '하루 오비'는 일본어 발음과 영어 발음의 차이를 비교하는 실험 영상을 공개했다.영상 속 여성 실험자는 휴지를 가까이 댄 뒤 '고레와펜데스' (これはペンです)와 영어 '디스 이즈 어 펜' (This is a pen) 을 각각 비교해 발음했다. 그 결과 실험자가 일본어로 발음했을 때는 휴지가 살짝 움직였으나 영어로 발음했을 때는 '펜' 부분에서 휴지가 뒤로 많이 움직였다.실험 후 진행자는 "일본어는 영어와 비교해보면 침이 튀지 않고, 코로나 전염이 어려우며 영어에는 유기음이 있어서 공기를 강하게 내뱉기 때문에 발음이 강하다"고 설명했다.실험을 본 출연자들은 "이것이 미국보다 코로나19 감염자가 적은 이유다" 또 "침이 덜 튀기는 일본어 발음 덕에 코로나19 감염자가 적다"는 주장을 이어갔다.그러나 방송 후 다수 해외 네티즌들은 해당 영상의 패러디를 이어가며 "말도 안 된다"는 반응을 보였다. 한 외국인은 직접 '디스 이즈 어 펜' (This is a pen)을따라 해보며 영어로 발음하더라도 휴지가 움직이지 않는다는 것을 보여주기도 했다.한편 27일 기준 일본의 코로나19확진자 수는 1만7367명이며 사망자 수는 868명이다. 미국의 확진자 수는 172만2856명이며 사망자 수는 10만468명이다.홍수민 기자 sumin@joongang.co.kr