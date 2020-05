한국 2023년까지 WHO 집행이사국 확정...집행 이사는 김강립 차관

한국이 세계보건기구(WHO)의 집행 이사국 가운데 하나로 확정됐다. 김강립 보건복지부 차관이 WHO 집행 이사로 지명됐다.WHO 최고 의사결정기구인 세계보건총회(WHA)는 19일 오후(현지시간) 온라인 열린 제73차 회의에서 한국 등 10개 국가를 2020년부터 2023년까지 집행 이사국으로 선출했다. 한국의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역을 이끌고 있는 김강립 보건복지부 차관이 WHO 집행 이사가 됐다.WHO의 집행 이사국은 총 34개국(3년 임기)이며, 이 가운데 10개 국가가 올해 임기가 만료돼 이날 후임 국가를 확정했다. 이번 WHO 신임 집행이사국이 된 나라는 한국을 포함해 ▶보츠와나 ▶가나 ▶기니비사우 ▶마다가스카르 ▶콜롬비아 ▶오만 ▶영국 ▶러시아 ▶인도 등이다. 한국의 집행 이사국 진출은 1949년 WHO 가입 이후 일곱번째다.집행 이사국은 WHO의 예산을 결정하고 주요 사업 전략 및 운영 방안을 수집, 검토하는 과정에 주도적으로 참여한다.집행 이사로 지명된 김 차관은 오는 22일 화상회의로 진행되는 제147차 WHO 집행 이사회에 한국을 대표해 참석할 예정이다. 김 차관은 "코로나19가 초래한 위기를 극복하기 위한 우리나라의 경험을 국제사회와 적극적으로 공유하고, 포스트 코로나19 시대에 방역·보건 분야의 국제적 리더십을 확보하는 데에 앞장서겠다"고 말했다.이영희 기자 misquick@joongang.co.kr