한국, WHO 집행이사국 확정…김강립 차관, 집행이사 지명

한국이 세계보건기구(WHO)의 집행 이사국 가운데 하나로 확정됐다. 우리나라의 집행 이사국 진출은 1949년 WHO 가입 이후 이번이 일곱번째다.WHO의 최고 의사결정기구인 세계보건총회(WHA)는 19일 오후(현지시간) 온라인으로 제73차 회의를 열고 한국 등 10개 국가를 집행 이사국으로 선출했다. 임기는 2023년까지다. 김강립 보건복지부 차관은 WHO 집행 이사로 지명됐다.WHO 집행 이사국은 총 34개국이다. 이 중 10개 국가가 올해 임기가 만료돼 이날 후임 국가를 확정했다. 집행 이사국은 WHO의 예산·결산, 주요 사업 전략·운영 방안을 수집하고 검토하는 과정에 참여할 수 있다.WHO 서태평양 지역 총회는 지난해 회의를 열고 한국을 차기 집행 이사국으로 내정했다. 서태평양 지역에서는 한국 외에 호주와 중국, 싱가포르, 통가가 집행 이사국으로 참여하고 있다.집행 이사로 지명된 김 차관은 오는 22일 화상회의로 진행되는 제147차 WHO 집행 이사회에 한국을 대표해 참석한다. 이 회의에서는 제73차 WHA 결과 보고, WHO의 행정 및 재정 이슈, 11월에 열리는 WHO 총회 일정 등이 논의될 예정이다.김 차관은 "코로나19가 초래한 위기를 극복하기 위한 우리나라의 경험을 국제사회와 적극적으로 공유하고 포스트 코로나19 시대에 방역·보건 분야의 국제적 리더십을 확보하는 데 앞장서겠다"고 말했다.김지혜 기자 kim.jihye6@joongang.co.kr