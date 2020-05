미·중 충돌의 최전선 대만…'WHO 복귀' 놓고도 연일 신경전

코로나 사태 맞물려 갈등 깊어져

中 대만 상정한 상륙훈련 등 계획

미군도 中 견제하는 움직임 계속

트럼프, 분담금으로 WHO 압박

대만 TSMC, 美에 공장 신설 계획

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 대만을 둘러싼 미ㆍ중 갈등이 갈수록 격해지고 있다.중국이 대만을 겨냥한 군사훈련 강도를 끌어올리는 가운데 미군도 견제구를 계속 날리는 상황. 또 대만의 세계보건기구(WHO) 복귀 문제를 놓고도 미ㆍ중 양국은 치열한 신경전을 벌인다.전문가들 사이에선 도널드 트럼프 미 정권과 시진핑(習近平) 중국 지도부의 세계 전략이 대만에서 불붙어 지역 내 안보 위기를 초래할 수 있다는 지적이 나온다. 대만이 양국의 우발적인 군사 충돌을 유발하는 ‘열점(熱點)’이 될 수 있다는 것이다.중국 인민해방군은 차이잉원(蔡英文) 총통이 올해 재선된 이후 군사적인 압박을 강화하고 있다. 오는 20일 차이 총통의 집권 2기 취임식을 앞두고는 대규모 훈련을 시작했다.사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국은 지난 14일부터 보하이(渤海)만에서 7월 31일까지 실시하는 11주간의 종합훈련에 들어갔다. 이번 훈련엔 해군 육전대(해병대 해당)가 대만에 상륙하는 것을 상정한 훈련도 포함돼 있다는 관측이다. 차이 총통을 비롯한 대만 독립파들에게 보내는 강력한 경고인 셈이다.이뿐 아니다. 교도통신에 따르면 오는 8월 중국은 하이난다오(海南島) 부근에서 대만이 실효 지배 중인 동사(東沙) 군도를 공격해 점령하는 시나리오로 훈련을 계획 중이다. 중국이 유사시 대만 본섬에서 멀리 떨어진 섬들부터 공략해 교두보로 삼을 수 있다는 의미다.미군도 이런 중국의 움직임을 예의주시하면서 견제에 나서고 있다. 중국이 보하이만에서 훈련에 들어간 이튿날(15일) 미 해군 이지스 구축함인 라파엘 페럴타함(DDG-115)이 상하이 인근 황해상에서 발견됐다고 SCMP는 전했다. 이날 미 태평양 함대는 트위터를 통해 “(대공ㆍ타격 작전 능력을 갖춘) 페럴타함이 이번 주 동중국해를 항행하고 있다”고 밝혔다.앞서 미 해군은 대만해협에 함정들을 수시로 보내 중국에 사전경고를 보냈다. 지난달 11일께는 7함대 소속 이지스 구축함인 베리함(DDG-52)이 대만해협을 통과하면서 사실상의 휴전선인 '중간선'의 중국 측 해역으로 항행해 중국을 압박했다.코로나19 사태로 불거진 대만의 WHO 복귀 문제도 뜨거운 감자다. 그동안 중국은 ‘하나의 중국’ 원칙을 훼손한다며 대만의 국제기구 가입 차단에 주력해왔다. 그 결과 대만은 WHO 총회에 옵서버로도 참가하지 못하고 있다.그런데 팬데믹(세계적인 전염병 대유행) 상황을 맞으면서 대만에 기회가 열렸다. 미국을 중심으로 유럽·일본 등이 대만의 WHO 참가를 강력히 원하고 있어서다. 특히 트럼프 대통령은 WHO가 중국에 편파적이라는 이유로 자금 지원 중단을 시사하면서 ‘대만 카드’를 동시에 내밀고 있다.이런 가운데 폭스뉴스는 트럼프 대통령이 WHO 분담금을 중국 수준으로 감축하는 것을 검토 중이라고 15일(현지시간) 보도했다. 이는 기존 지원 규모의 10분의 1 수준이다.분담금을 가장 많이 내는 미국의 결정에 따라 WHO가 심각한 자금난을 겪을 수 있는 셈이다. 그런 만큼 WHO도 미국의 ‘대만 밀어주기’를 마냥 무시할 수만은 없는 상황이다.대만을 둘러싼 미·중간 힘겨루기가 코로나 사태와 맞물리면서 또 다른 불씨도 낳고 있다. 최근 세계 최대 반도체 위탁생산 기업인 대만의 TSMC가 미국에 공장을 세우겠다고 밝히면서 중국을 크게 자극하고 있다. 이미 갈등의 층위가 걷잡을 수 없이 확대되고 있다는 분석이 나오는 이유다.김상진 기자 kine3@joongang.co.kr