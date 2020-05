[번역기도 모르는 진짜 영어] bat flip

한국 프로야구가 미국 스포츠 채널 ESPN을 통해 중계되기 시작하면서 화제를 모으고 있다. K팝, K드라마, K뷰티에 이어 K방역이 전 세계의 주목을 받는 가운데 이번에는 K야구에 관심이 쏠리고 있다.야구의 종주국인 미국인들에게 가장 인상적인 것은 한국 야구선수들의 속칭 ‘빠던(빠따 던지기)’, 즉 배트 플립(bat flip)이다. 미국과 캐나다에서 bat flip은 상대편 투수를 자극하는 무례한(disrespectful) 행동으로 받아들여진다. bat flip에 별다른 의미를 부여하지 않는 한국이나 대만, 남미 야구와는 다른 점이다.미국에서 야구는 신사적인 태도가 중시되는 스포츠라서다. 자신의 홈런을 자랑해서 투수를 기분 나쁘게 만드는 bat flip은 상대방을 존중하지 않는 비신사적인 행동이라고 생각되는 것이다. 대체로 골프, 테니스, 크리켓, 폴로 같은 종목이 여기에 해당한다.한국 야구 용어는 대부분 영어를 그대로 쓰거나 한국어와 병행해서 쓰고 있어서 큰 차이는 없다. 홈런은 home run, 삼진은 strike out이다. 타자가 배트를 휘두르지도 못하고 삼진당할 때 흔히 ‘룩킹 삼진’이라고 하는데 영어로 strike out looking이다.단 볼넷은 영어로 four balls가 아니라 base on balls다. 야구장 전광판에는 머리글자를 따서 BB로 표시한다. 타자가 볼넷으로 출루하는 상황은 ‘Batter walks to the first base’라고 표현한다.한국에서 ‘백 넘버’라고 부르는 선수들의 등 번호는 ‘저지 넘버(jersey number)’라고 부른다. jersey는 운동경기용 셔츠를 가리킨다.응원한다는 뜻의 영어 표현으로 가장 많이 쓰이는 건 root for이다. ‘나는 롯데 자이언츠를 응원한다’를 영어로 하면 ‘I am rooting for the Lotte Giants’다. 지난 11일 미국 스포츠 팬들의 사이트인 FANSIDED에는 ‘Blue Jays: Which KBO team should you root for?’라는 제목의 기사가 실렸다. ‘(토론토 프로야구팀) 블루제이스의 팬들은 한국의 어떤 야구팀을 응원해야 할까’는 뜻이다.역전승은 영어로 come-from-behind victory. ‘NC 다이노스가 끝내기 홈런으로 KT 위즈에 7대6으로 역전승했다’를 영어로 하면 ‘The NC DINOS came from behind to beat the KT WIZ 7-6 with a walk-off home run’이다.코리아중앙데일리 박혜민, Jim Bulley 기자 park.hyemin@joongang.co,kr