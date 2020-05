양육비 주지 않는 나쁜 아빠는 ‘deadbeat dad’

콩글리시 인문학

5월은 가정의 달이다. 그러나 나쁜 아버지들 때문에 우는 아이들이 있다. 양육비를 주지 않는 나쁜 아빠들이 얼마나 많으면 이들을 고발하는 ‘배드파더스(bad fathers)’사이트가 있을까. 양육비를 주지 않는 무책임한 아빠들을 이 사이트에 제보하면 이들의 신상을 사진과 함께 온라인에 올려서 양육비를 주도록 촉구하고 있다.배드파더스 명단에 올라간 사람 중에는 고소득자도 상당수 있으며 대형 로펌의 변호사와 유명인사들도 있다고 한다.배드파더스가 사회 문제로 떠오른 것은 ‘아동학대 나쁜 부모’ 명단에 이름이 올라간 사람들이 이 사이트 운영자들을 명예훼손 혐의로 고발했는데, 국민 참여 재판 결과 사이트 운영자들이 무죄판결을 받고 나서다. 아빠의 초상권보다 아이의 생존권이 더 우선이라는 의미다.영어 bad father는 말 그대로 나쁜 아버지다. 나쁜 아버지 유형에는 여러 종류가 있는데 아이에게 폭언 폭력을 행사하는 아빠도 있고 주말에 함께 놀아주지 않는 아빠도 있고 양육과 교육을 게을리하는 아빠도 있다. 전통적 가족이 해체되면서 이혼과 사별·유기·혼외출산으로 많은 어린이가 빈곤 속에서 자라고 있다.이미 미국은 아비 없는 미국(Father-less America)이 된 지 오래다. 20여 년 전 통계지만 미국에선 2초에 한 쌍이 헤어진다. 아버지와 같이 살지 않는 한 부모 가정, 또는 결손가정의 아이들이 기하급수적으로 늘고 있다. 데이비드 블랭컨혼이 쓴 『Fatherless America』(사진)에 따르면 아비 없는 가정이 1960년 17.5%였다가 1979년에 와서 32.2%로 두 배 가까이 늘고, 1990년에 와서는 36.2%가 되었다. 이혼 재혼 별거 그리고 미혼모의 증가에 따라 child-support payments(양육비)가 사회적 문제로 클로즈업되었다. 아비 없음보다 돈 없음이 핵심 이슈가 되었다(The core issue is money absence, not father absence).배드파더스의 진짜 영어는 deadbeat dad다. 이 말은 미국언론이 1980년대부터 쓰기 시작하면서 ‘양육비 주지 않는 나쁜 아빠’를 지칭하게 되었다. deadbeat는 빚 떼먹는 신용불량자나 사기꾼을 가리키지만 뒤에 dad가 붙어서 deadbeat dad가 되면 양육비를 미지급하는 범죄자(criminal) 아빠를 가리킨다. 아이들과 함께 살고 있지 않으면서 아이들의 어머니에게 양육비를 주지 않는 아버지 (a father who does not live with his children and does not pay their mother any money to take care of them)다. 물론 나쁜 부모 중에는 양육비 안주는 엄마도 20%가량 있어서 이들은 deadbeat moms라고 부른다.2015년 여성가족부 산하에 양육비이행관리원을 두어 현실적으로 양육비를 받지 못하고 있는 한부모 가족을 위해서 양육비 청구와 이행확보 지원 등에 관한 업무를 수행토록 하고 있다. 그러나 이 기관이 제 역할을 하지 못한다는 비판이 많다. 지금으로써 유일한 해결책은 나쁜 아빠들을 끝까지 추적하는 것이다(To date, our only solution is tracking down Deadbeat Dads). 아이들이 행복한 세상은 어디에 있는가?김우룡 한국외대 명예교수(언론학)