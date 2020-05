“도덕 없는 경제학은 악당 면허증”

“2차대전 후 ‘경제학=과학’ 격상

조너선 앨드리드 지음강주헌 옮김21세기북스프리드리히 하이에크, 밀턴 프리드먼 등 자유주의 경제학자 39명이 1947년 스위스 몽펠르랭에 모였다. 이 모임은 사람의 콩팥이나 온실가스 배출권까지 ‘모든 것’에 가격을 매기는 신자유주의의 뿌리가 됐다.인간을 이기적이고 합리적인 ‘호모 에코노미쿠스(경제적 인간)’로 규정한 정통 경제학은 결국 도덕적 가치와 삶의 기준까지 좌우하는 종교가 됐다. 공장에 안전장치를 설치하는 데 드는 돈이 노동자가 다칠 때 치러야 하는 비용보다 많다면 그저 모른 체하는 게 낫다. 무임승차를 영리한 행동으로 여기고, 생명의 가치보다 비용을 따진다. 역사적으로 볼 때 도덕적인 문화 같은 강력한 틀 안에 묶어두지 않는 한 시장은 제대로 작동하지 않는다. 시장이 모든 것을 해결해 줄 것이라 주장하는 경제학에 고삐를 채워야 한다. 여기까지가 『경제학은 어떻게 권력이 되었는가』의 저자 조너선 앨드리드의 주장이다. 그는 83년 타계한 영국의 경제학자 조안 로빈슨의 말을 빌려 선언한다. “경제학을 배우는 이유는 경제학자들에게 속지 않기 위해서다.”앨드리드는 영국 케임브리지대학 이매뉴얼칼리지 부속 경제연구소 소장 겸 선임연구원이다. 20년 전부터 현대 주류 경제 이론을 분석해 경제학이 현대 사회와 인간의 삶을 어떻게 변화시켰는지에 대해 꾸준히 강의하며 논문을 발표하고 있다. 그는 이 책에서 제2차 세계대전 이후의 주요 경제이론을 하나하나 비판한다. 게임 이론으로 노벨 경제학상을 탄 존 내시, 외부효과로 인한 비효율성을 시장에서 해결할 수 있다는 ‘코스 정리’를 바탕으로 민영화를 지지한 시카고학파, 소득세율을 낮춰도 세수를 늘릴 수 있다는 ‘래퍼 커브’를 기반으로 한 레이거노믹스, 대처리즘 등이 앨드리드에게 난타당한다.그는 러시아투데이(RT)와의 인터뷰에서 “과거에는 공동으로 해야 할 과제가 있으면 자신에게 아무런 이익이 없어도 자신이 할 수 있는 일을 했지만 지금은 ‘내가 하지 않아도 다른 사람이 하겠지’라는 잘못된 생각이 파고들었다”고 말했다. 그가 생각하는 현재의 경제학은 ‘악당이 될 면허증(Licence to be Bad)’이다. 이 책의 영문 제목이기도 하다. 참고로 전체 제목은 ‘악당이 될 면허증: 경제학은 어떻게 우리를 타락시켰나’(Licence to be Bad: How Economics Corrupted Us)이다. 그는 “제2차 세계대전 이전 케임브리지에서 경제학 학위는 도덕과학으로 불렸지만 2차대전 이후 미국에서는 경제학을 정치·도덕과 분리된 ‘과학’인 것처럼 포장하면서 모든 문제가 시작됐다”고 지적했다. 이 책의 해제를 쓴 우석훈 경제학자는 “세상의 모든 경제학자들에게 웃으면서 화내는 법”이라고 소개했다.경제학은 희소한 자원을 어떻게 배분하느냐를 다루는 학문이다. 대부분의 경제학 교과서 첫 장에 나오는 얘기다. 모자라는 자원을 나누려면 결국 선택이 문제가 된다. 주류 경제학은 가격을 이 선택의 가장 중요한 기준으로 본다. 한국은행이 발간한 ‘중학생을 위한 알기 쉬운 경제이야기’에서는 “가격에 의하지 않고 수요자들에게 배급하는 방법으로는 추첨이나 선착순에 의한 배분이 있다”고 나온다.앨드리드는 “자본주의는 사람들이 필요로 하는 물건을 제공할 수는 있어도 불평등의 문제를 해결하는 데 한계가 있다”고 지적했다. 하지만 ‘어떻게’ 해결할지에는 답하지 않는다. 그저 “우리는 경제학자들에게 답을 요구해야 하고, 답을 주지 못한다면 경제학자의 말을 무시해도 좋다”고 말할 뿐이다.이 책은 2차대전 이후의 주요 경제이론과 그 이론이 우리 사회를 어떻게 변화시켰는지에 대한 통찰을 담고 있다. 하지만 한쪽 방향에서 바라본 풍경일 수 있다. 앨드리드가 하이에크와 함께 ‘경제학을 타락시킨 원흉’의 하나로 꼽은 프리드먼의 책 『선택할 자유』를 함께 읽어보면 좋을 듯 하다. 평등을 위해 자유를 제한한다면, 통제하는 누군가에게 권력이 집중된다. 결국 평등도 없다는 것이 프리드먼의 주장이다. 시장이 종교가 되면서 우리를 타락시켰다는 앨드리드와, 시장을 통제하려는 시도가 더 큰 문제를 불러온다는 프리드먼. 누구 손을 들어줄 것인가.김창우 기자 changwoo.kim@joongang.co.kr