[브랜드가 경쟁력이다] 고객 중심 서비스 혁신으로 지속 성장 실현

KB금융그룹

KB금융그룹이 2020 국가브랜드대상 금융그룹 부문 대상에 선정됐다. 9년 연속이다.KB금융그룹은 ‘L.E.A.D 2020’을 올해 전략방향 키워드로 정하고 리딩금융그룹으로서 금융시장을 선도하며 더 나은 서비스로 고객에게 가장 신뢰받는 평생 금융파트너가 되는 것을 목표로 설정했다.‘L.E.A.D 2020’ 주요 내용은 ▶그룹 핵심경쟁력 강화(Level up the core) ▶사업영역 확장(Expasnsion of the territory) ▶역동적이고 창의적인 KB 구현(Active & Creative KB) ▶고객중심 디지털 혁신(Digital Innovation〈customer-centric〉)이다. ‘고객중심의 담대한 혁신을 통한 지속가능성장 기반 공고화’를 실현하는 2020년을 목표로 하고 있다.KB금융그룹의 올해 경영전략은 KB금융지주의 푸르덴셜생명 인수, ESG경영 문화 확산 등 이미 성과를 내고 있다.중앙일보디자인=김승수 기자 kim.seungsoo@joongang.co.kr