미-중, 이번엔 '대만 WHO 가입' 두고 불붙었다

미국 상원이 대만을 세계보건기구(WHO) '옵서버(observer·참관국)' 자격으로 참가시키는 것을 지지하는 법안을 만장일치로 통과시켰다.뉴욕포스트는 "중국은 대만의 WHO 가입을 강력하게 반대하고 있어 미국과 중국 간 갈등이 더욱 커질 것으로 보인다"고 12일(현지시간) 보도했다.'옵서버'는 발언권은 있지만, 의결권은 없는 참여국을 말한다. 대만은 1971년 유엔 총회에서 회원국 자격을 잃은 이후 사실상 유엔과 그 산하 기구에서 쫓겨나다시피 이탈했다. 중국의 압력 때문이었다. 중국과의 화해 무드가 조성된 2009년 WHO 옵서버 자격을 얻었지만, 다시 관계가 악화한 2016년 그 자격을 잃었다.그러나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬더믹으로 상황이 바뀌었다. 대만이 자국의 '모범 방역'을 내세우며 WHO 가입을 적극적으로 요청하고 나선 것이다.대만 보건부는 "WHO에 참여하게 되면 코로나19 검사와 진단, 국경 통제와 지역사회 확산 방지 등 여러 대응법에 대한 우리의 경험을 공유할 수 있을 것"이라고 밝혔다. 대만 인구는 약 2400만명이며 현재까지 코로나19 확진자는 440명, 누적 사망자는 7명으로 집계됐다.그렇지 않아도 코로나19가 중국 책임이라고 몰아세우고 있던 미국은 '대만 WHO 가입' 이슈를 적극적으로 활용해 중국을 더욱 압박할 것으로 보인다. 마이크 폼페이오 미 국무장관이 직접 나서 "대만은 WHO 옵서버 자격을 다시 얻어야 하며, 이를 도울 것"이라고 강조했을 정도다.미국 정부는 중국의 압박을 받는 WHO 때문에 전 세계가 대만의 모범 방역 사례를 공유하지 못했다고도 비판하고 있다. 포린폴리시(FP) 등 "중국은 격렬히 반대할 것"이라고 내다보고 있다.대만의 WHO 가입 문제를 놓고 중국과 외교적 갈등을 빚는 곳은 미국뿐 아니다. 뉴질랜드 역시 대만의 가입에 찬성하고 있지만, 중국의 강한 반대에 부딪힌 바 있다.임주리 기자 ohmaju@joongang.co.kr