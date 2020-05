"시진핑, WHO에 팬데믹 선언 연기 요청···獨첩보문건 공개"

"세계가 코로나 19 대처할 시간 4주~6주 허비돼"

미국과 중국 간에 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나 19) 책임론을 놓고 공방이 지속되는 가운데, 시진핑(習近平) 중국 국가 주석이 올해 1월 세계보건기구(WHO)에 코로나19 팬데믹(대유행) 선언을 늦춰줄 것을 직접 요구했다는 의혹이 독일 언론을 통해 제기됐다. 시진핑 주석의 전화로 인해 세계가 코로나19에 대처할 시간이 4주~6주 허비됐다는 주장도 나왔다. 이에 대해 WHO 측은 "시 주석과 WHO 사무총장은 전화 통화 자체를 하지 않았다"며 즉각 부인하고 나섰다.10일 영국 데일리메일 등이 독일 슈피겔을 인용해 보도한 데 따르면 슈피겔지는 독일 정보기관 연방정보국(BND)의 첩보 문건을 입수해 이같은 내용을 보도했다. 해당 문건에 따르면 시 주석은 1월 21일 테드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장에게 전화를 걸어 “코로나 바이러스의 사람 간 전염 관련 정보를 통제하고, 팬데믹과 같은 전 세계 차원의 경고를 연기해 달라”고 요청했다는 것이다.WHO가 코로나 19 팬데믹을 선언한 것은 3월 11일의 일이다. 지난해 12월 31일 중국 후베이(湖北)성 우한(武漢)시에서 ‘원인 불명의 폐렴’이 나타났다고 밝힌 지 70여일 만이다. 3월 11일에는 이미 세계 110여개국에서 12만명의 감염자가 나온 상황이었다. 앞서 2월에는 한국·이탈리아·이란 등으로 코로나 19가 확산되던 시점이기도 했다.WHO가 지난 2009년 신종 인플루엔자로 74개국에서 3만명의 확진자가 발생했을 때 팬데믹을 선포한 것에 비하면 이번 코로나 19 팬데믹 선언은 상당히 늦은 것이라는 비판의 목소리가 높았다. BND는 문건을 통해 “중국의 은폐식 정보정책으로 전 세계가 코로나 바이러스에 대응할 수 있는 시간을 4~6주 낭비했다”고 비판했다.한편 친중파로 잘 알려진 거브러여수스 사무총장은 1월 28일 시진핑 주석을 만나 중국의 대응을 칭찬하기도 했다. 그는 그 뒤에도 “중국이 우한을 봉쇄한 덕에 위기를 피할 수 있었다”는 등 여러 차례 중국을 옹호하는 발언을 했다.이와 관련, WHO는 10일 즉각 해당 보도를 반박하는 성명을 트위터를 통해 내놓았다. WHO 측은 “1월 21일 당일 시 주석과 거브러여수스 총장은 전화 통화 자체를 하지 않았다”며 “부정확한 보도는 코로나19 대유행을 종식시키려는 전 세계의 노력에 방해가 된다”고 언급했다.서유진 기자 suh.youjin@joongang.co.kr