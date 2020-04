[view] 진보 압승 와중에 이남자는 보수화

이남자 “통합당 찍었다” 41%

30~50대 남성보다 지지 높아

조국딸 논란, 여성할당 등 영향

20대여성 통합당 지지는 25%뿐



급진 페미니즘의 기득권 공격

20대 남성 보수화에 불붙여



82년생 김지영, 곰탕집 성추행…

양성평등 이슈도 탈진보 한몫

청춘에겐 정치적 코호트(cohort)가 존재한다. 20대 때 경험한 사건들로 각인된 정치성향은 쉽게 변치 않아서다.젊은 시절 산업화를 겪은 60대 이상이 보수당을 지지하고, 학창 시절 민주화를 경험한 40~50대가 진보당을 많이 지지하는 이유다. 그렇다면 지금의 20대는 어떤 정치적 코호트일까.이준석 미래통합당 최고위원은 27일 이번 총선의 가장 큰 성과로 ‘20대 신보수의 등장’을 꼽았다. 엄밀히 말하면 ‘이남자(20대 남성)의 보수화’다. 여당이 압승한 이번 총선에서 통합당이 선전한 연령층은 60대 이상이 유일하다.그러나 방송사 출구조사 결과 전체 남성 중 60대 미만에서 통합당 득표율이 제일 높은 것은 20대(41%)였다. 인접한 30대(33%), 40대(27%), 50대(40%)와 비교된다.그 이유는 무엇일까. 대학원생 서세혁(28)씨는 “남성적 기득권을 누린 것은 아버지 세대인데, 그 책임을 20대에게 묻고 있는 게 잘못”이라고 했다. 이준석 최고위원은 “병역의 의무는 여전히 남성의 것이고 군 가산점은 폐지됐는데도 여성할당제는 존재하는 현실이 ‘이남자’에겐 오히려 역차별로 느껴진다”고 설명했다.통합당 지지자가 많은 20대 남성과 달리 20대 여성의 득표율은 25%에 불과했다. 이들은 반대로 더불어민주당에 다수표(64%)를 던졌다. 같은 연령대에서 성별 격차의 차이가 이렇게 큰 것은 20대가 유일하다. ‘같은 시기 태어나 비슷한 역사적 사건들을 경험한 동질적 세대’라는 코호트의 정의처럼 지금까지 동 연령대의 정치성향은 대체로 비슷했다. 또 20대 남성은 4·19혁명과 6월항쟁 등 역사적 분기점마다 가장 진보적인 주체였다.이처럼 이남자의 보수화는 과거에는 볼 수 없었던 새로운 사회현상이다. 특히 문재인 정부 출범 후 두드러졌다. 중앙일보는 이 같은 추세를 살펴보기 위해 2016~2020년 한국갤럽의 패널데이터를 분석했다. 각각 민주당과 정의당, 통합당의 전신인 자유한국당과 바른정당(미래당)의 지지율 합으로 ‘진보 vs 보수’ 정당의 지지율을 구했다. 지지율 2% 미만인 민주평화당·우리공화당 등은 제외했다.2016년 3월 20대 남성의 정치성향은 진보(30%)가 보수(25%)보다 우위였다. 탄핵 직후인 2017년 3월은 ‘53% vs 8%’로 진보가 압도적이었다. 그러나 현 정부 출범 1년 후인 2018년 3월에는 ‘45% vs 15%’로 차이가 좁혀졌다. 1년이 지난 2019년 3월에는 ‘29% vs 31%’로 역전됐고, 2020년 1월(새로운보수당 포함)은 ‘26% vs 25%’로 팽팽했다. 그리고 4월 총선에서 20대 남성의 41%가 통합당을 찍었다.정부 출범과 함께 시작된 이남자의 보수화는 2018년 급격히 진행됐고 2019년엔 진보층 이탈이 공고해졌다. 이 시기의 20대 남성이 경험한 가장 큰 사회적 사건은 양성평등 이슈였다. 문화계에서 ‘82년생 김지영’이 큰 유행을 했고, ‘곰탕집 성추행 사건’ 등이 논란이 됐다.실제로 국가미래연구원과 타파크로스가 2017년 7월~2018년 12월 빅데이터 1억2000만 건을 분석한 결과 언급량이 가장 많았던 사회 이슈 톱10 중 6개가 젠더 이슈였다. 전체 사회갈등 중 남녀갈등 언급량은 2409만 건으로 전체의 70%를 차지했다. 2015년 1월~2016년 6월 조사 때(385만 건)의 6배다.‘메갈리아’ 등 급진적 페미니즘의 약진도 이남자의 보수화를 촉진했다. 직장인 김모(29)씨는 “친구들을 보면 공부도 취업도 여성이 더 잘하는데, 메갈리아는 20대 남성은 갖고 있지도 않은 기득권을 내놓으라고 한다”며 “거기에다 ‘한남충’이라 부르며 예비 성범죄자로 취급해 불편하다”고 말했다.김고운 경희대 사회학과 교수는 20대 남녀갈등을 사회적 자원과 공동체 규범 사이의 괴리로 설명했다. 그는 “남성은 여성할당제·군복무 등 제도의 관점에서 불평등을 바라보고, 여성은 육아·가사 등 사적 영역의 불공정함에 주목한다”며 “비교 기준이 다르기 때문에 서로가 차별을 호소하는 이중구조”라고 말했다. 그러면서 “남성은 여전히 생계부양자로, 여성은 양육자로 인식되는 전통적 규범이 제도와 모순된 상태에서 공존하고 있다”고 지적했다.그렇다 보니 20대 남성은 가족부양 등 책임은 여전한데 아버지 세대와 달리 취업 및 성공의 기회가 적다고 느낀다. 또 지금의 50~60대 남성은 사회적 진출이 적은 여성을 경쟁자로 인식하지 않았지만, 20대 남성에겐 여성이 진학과 취업 등에서 강력한 경쟁자다.이남자의 보수화를 촉진한 또 다른 요인은 ‘조국 사태’다. 서세혁씨는 “정의를 외치고 뒤에선 온갖 편법을 썼는데, 20대는 이를 가식으로 느낀다”며 “치열한 경쟁을 벌이는 20대에게 누군가의 기회를 빼앗는 특권은 명분이 아무리 좋아도 그저 반칙일 뿐”이라고 했다. 정의당 비례대표 당선자인 류호정의 ‘대리게임’ 사실에 20대가 분개한 것도 같은 이유다.윤석만 사회에디터 sam@joongang.co.kr