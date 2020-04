[issue&] 전 세계 인기 골프브랜드 클럽·용품 최대 70% ‘슈퍼 세일’ 진행

AK골프

AK골프가 골프 시즌을 맞아 전국 직영매장 및 공식 온라인 쇼핑몰에서 ‘슈퍼 세일’을 진행한다고 밝혔다. 세일은 서울·분당·일산·광명·안양·부천·광교·남양주·양주·부산·대구·진주·광양·남악 등 AK골프 전국 30개 직영매장 및 공식 온라인 쇼핑몰에서 다음 달 10일까지 진행된다. 이 기간 전 세계 인기 골프브랜드 클럽 및 용품을 최대 70% 할인된 가격에 판매한다.행사는 ‘온라인 및 오프라인 동시특가’ ‘오프라인 매장 전용행사’ ‘온라인 쇼핑몰 전용행사’로 나뉘어 진행된다. 온·오프 동시특가 상품은 ▶‘테일러메이드’ M5 드라이버 및 페어웨이우드, M6 드라이버 및 페어웨이우드, 유틸리티우드 ▶‘코브라’ F9 드라이버 및 유틸리티우드 등이다. BEST 인기용품 특가행사에선 ‘타이틀리스트’ 캐디백 및 보스턴백 2종과 ‘에코’ 골프화 2종을 할인 판매한다.오프라인 전용행사는 ‘브릿지스톤’ V300 VI 아이언 및 마루망 베리티 VIP 풀세트, ‘클리브랜드’ RTX-4 웨지를 매장 전용 특가로 판매한다. 골프볼·모자·장갑·쿨토시의 필드용품 4종을 소비자가 대비 58% 할인된 가격에 판매하는 슈퍼패키지 행사도 진행한다.주말특가 행사로는 ▶‘테일러메이드’ 스파이더 투어 퍼터 ▶‘던롭’ NEW DDH SF 골프볼 ▶‘베티나르디’ 최고급 양피장갑 ▶‘볼빅’ 프리미엄 가죽벨트 등을 한정수량 특가 판매한다. 브랜드별 골프클럽 특가 기획전 및 인기 골프용품 특가 기획전에선 ‘테일러메이드’ ‘젝시오’ ‘캘러웨이’ ‘마제스티’ ‘타이틀리스트’ ‘브릿지스톤’ ‘혼마’ 등 인기 브랜드 클럽 및 용품을 최대 70% 할인 판매한다.한편 온라인 쇼핑몰에선 행사기간 매일 오전 10시부터 최대 10만원까지 추가 할인을 받을 수 있는 7% 할인쿠폰을 지급하고, 삼성카드 최대 3% 즉시할인 행사도 진행된다. 온라인 쇼핑몰 단독 특가상품은 ▶‘테일러메이드’ 갭퍼 HI 하이브리드 및 듀러블 그립 장갑 ▶ ‘나이키’ 레거시91 테크 모자 및 에어 줌 빅토리 골프화 ▶‘스릭슨’ GGC-19080i 골프백세트 등이다.오프라인 매장에선 삼성카드와 제휴를 통해 최대 10개월 무이자할부를 제공한다. 삼성카드로 50만·100만·200만원 구매 시 각각 2만·5만·10만원 신세계상품권을 증정한다. 삼성카드 프로모션은 AK골프대방본점·반포점·방이점·삼성점·노원점·분당점·일산점·덕소점·부산본점·하단점 등 총 10곳에서만 진행되는 로드매장 행사로 아웃렛이나 백화점 입점 매장은 제외된다.중앙일보디자인=김재학 기자 kim.jaihak@joongang.co.kr