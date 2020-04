현대카드, 대한항공 특화카드 출시…1000원당 1~5 마일 적립

현대카드는 대한항공에 특화한 혜택을 제공하는 신용카드를 출시했다고 27일 밝혔다.이번에 나온 출시한 건 대한항공카드 030, 대한항공카드 070, 대한항공카드 150, 대한항공카드 더퍼스트(the First) 총 4종이다. 연회비는 대한항공카드 030이 3만원, 대한항공카드 070이 7만원, 대한항공카드 150이 15만원, 대한항공카드 더퍼스트는 50만원이다. 더퍼스트 카드는 대한항공 '모닝캄' 등급 이상 회원만 발급받을 수 있다.4종 모두 결제금액 1000원 당 1마일리지 기본으로 적립된다. 이후 카드 상품별로 대한항공, 해외, 호텔, 면세점에서 결제할 경우 1000원당 2∼5 마일리지까지 추가로 적립할 수 있다.대한항공카드 150을 이용하는 회원은 이용 실적 조건을 채운 경우 매년 5000 마일리지가 추가로 제공된다. 대한항공 the First 회원은 매년 최대 1만5000 마일리지를 준다.이번 카드는 소비자 혜택 내용을 대한항공이 주도적으로 설계했다. 마일리지 적립뿐 아니라 국제선 항공 할인권, 기내면세점 할인권, 공항 라운지 무료 이용권 등이 상품별로 제공된다. 현대카드 슈퍼콘서트 할인, 라이브러리 무료입장 등 기존 현대카드 회원 전용 서비스도 이용할 수 있다.홍지유 기자 hong.jiyu@joongang.co.kr