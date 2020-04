트럼프 "CNN 김정은 보도 부정확…옛날 문서 사용했다더라"

도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 최근 CNN의 김정은 북한 국무위원장 건강 이상설 보도에 대해 "부정확한 보도(incorrect report)"라고 말했다.이날 백악관에서 개최한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 정례 브리핑에서 김 위원장에게 연락해 현재 건강 상태를 확인할 계획이 있냐는 질문에 대답하는 과정에서다.트럼프 대통령은 "내 생각에는 보도가 부정확했던 것 같다. 그냥 이 정도로만 말하겠다"고 말했다. 그러면서 "가짜 뉴스 방송국 CNN이 만든 것"이라고 비난했다.그는 "해당 보도가 옛날 문서(old documents)를 사용했다고 들었다. 보도가 부정확하다고 들었다"고 부연했다.이어 "그 보도가 틀렸기를 바란다(I hope it was incorrect report)"라고 말해 보도가 부정확하다는 보고는 받았으나, 최종적으로 사실관계를 확인한 것은 아니라는 점을 시사했다.현장에 있던 CNN 기자가 "(김정은과) 접촉하지 않았다는 것이냐. 확인해 달라"고 묻자 트럼프 대통령은 "말하지 않겠다"면서 답변을 거부했다. 트럼프는 "우리는 좋은 관계에 있다"면서 "그가 괜찮기를 바란다"는 말을 두 차례 반복했다.이어 "내 생각에는 CNN이 만든 가짜 뉴스였던 것 같다(I think it was fake news, done by CNN)"라고 덧붙였다.워싱턴=박현영 특파원 hypark@joongang.co.kr