이번엔 콜드플레이ㆍ브루노 마스…72시간 온라인 페스티벌

이번 주말엔 어떤 공연을 볼까. 신종 코로나바이러스가 감염증(코로나19)의 여파로 당초 예정된 공연은 줄줄이 취소됐지만, 전 세계에서 앞다퉈 온라인 콘서트를 열면서 생겨난 새로운 즐거움이다. 워너뮤직그룹은 24일부터 26일(현지시간)까지 유튜브 송킥(SongKick) 채널에서 온라인 음악 페스티벌 ‘플레이 온 페스트(Play OnFest)’를 진행한다고 밝혔다. 한국시간으로 25일 오전 1시부터 콜드플레이ㆍ브루노 마스 등 팝스타 65팀의 공연 실황이 72시간 동안 이어진다.이번 페스티벌을 통해 공개되는 공연 면모도 화려하다. 영국 밴드 콜드플레이의 브라질 상파울루 공연 실황 ‘어 헤드 풀 오브드림스(A Head Full Of Dreams)’부터 미국 싱어송라이터 브루노 마스가 뉴욕 할렘에서 공연한 ‘24k 매직 라이브 앳 디 아폴로(24k Magic Live at the Apollo)’ 등 다채로운 공연을 만날 수 있다. 영국의 에드 시런ㆍ앤 마리, 미국의 그린데이ㆍ찰리 푸스 등 국내에서도 큰 사랑을 받고 있는 아티스트들의 공연은 물론 코첼라ㆍ롤라팔루자 당 대규모 음악 페스티벌 싱활도 준비돼 있다.이번 공연은 코로나19 사태로 공연장에 갈 수 없었던 음악 팬들의 갈증을 해소하고, 세계보건기구(WHO)의 ‘코로나19 연대 대응 기금’을 지원하기 위해 기획됐다. 미국 래퍼 카디 비는 “이번 주말엔 혼자 놀지 않아도 된다. 플레이 온 페스트를 즐기며 WHO에 기부할 수 있게 도와달라”며 “우리를 구하기 위해 힘쓰고 있는 모든 의료진의 헌신과 노력에 감사드린다”고 참여를 독려했다. 앞서 19일 열린 온라인 콘서트 ‘원 월드: 투게더 앳 홈’은 1억2700만 달러(약 1560억원)을 모금했다. WHO와 자선단체 글로벌 시티즌이 함께 기획한 행사에는 레이디 가가 등 110팀이 참여했다.민경원 기자 storymin@joongang.co.kr