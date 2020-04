[신성호의 이코노믹스] 기업 투자 살아나지 않는 한 추세적 주가 상승 어렵다

■ 바닥 다지기에 5~13개월 소요

한국 증시는 이번에 세계 증시에서 가장 큰 하락 폭을 보였던 편이지만 반등도 가장 빠른 편이었다. 이 때문에 빠른 상승이 이어질 것이란 기대가 없지 않다. 더구나 증권사들은 올해 성장률이 ‘마이너스’로까지 예상되나, 상장사 기업이익은 전년 대비 44%가량 증가한다고 분위기를 띄운다.



이런 추정은 터무니없다. 성장률이 2.0%이었던 2019년에도 거래소·코스닥 전체 기업의 당기순이익이 43% 줄었기 때문이다. 황당한 이익추정치보다는 급격한 경기 위축 기간인 IMF 사태, IT 버블 후유증, 금융위기 시절의 주가 추이가 향후 투자판단에 도움 될 듯싶다.



우선 관심사는 장세의 안정 여부이다. IMF와 IT 버블 후유증 시절엔 2개월간 주가가 폭락했다. 두 경우 첫 달엔 주가가 내내 하락했지만, 둘째 달엔 중간 반등이 컸다. 실제의 혹독한 폭락 기간은 1개월 남짓했던 셈이다. 또 금융위기 당시 폭락 기간은 1개월이었다. 세 사례를 고려하면 주가 폭락은 3월에 마무리된 듯하다.



주가의 안정적 흐름이 주가 바닥을 뜻하진 않았다. IT 버블 후유증과 금융위기 시절에는 주가 폭락 당시가 주가 바닥 시점이었지만, IMF 시절엔 주가 폭락 진정 7개월 후에 주가 바닥이 형성되었기 때문이다.



세 경우 모두 주가 바닥 시점은 성장률이 바닥이거나 반등을 시작한 직후였다. IT 버블 후유증과 금융위기 시절의 주가 바닥 시점 성장률은 당시 기준 최저였다. 또 IMF 시절 주가 저점 시점은 성장률 바닥 다음 분기였다.



주가가 저점을 형성했어도 곧바로 상승하진 않았다. IMF와 금융위기 시절에는 주가가 바닥 이후 5~6개월간, IT 버블 후유증 시절에는 13개월이나 바닥권에서 등락한 이후 상승했다. 이처럼 주가 폭락, 바닥 형성, 회복은 경기회복 정도에 영향을 받을 것이다. 그런데 현재의 일반적 예상은 2분기 경기가 가장 어렵고 3분기 경기도 여의치 않은 쪽인 것 같다.



결국 통상 주가 폭락 기간이 1개월 남짓하고, 또 3월 후반 이후 반등세를 고려하면 주가 바닥은 형성된 듯하다. 하지만 경기가 충분히 회복될 때까지 주가가 바닥권에서 5~13개월가량 등락했던 예전 사례를 간과할 수 없다. 1970년 이후 주가가 바닥에서 곧바로 상승한 적은 없다. 향후의 성장률 바닥 확인과 경기회복 정도를 관찰했으면 한다.



