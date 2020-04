트럼프 '시신가방' WHO 돈줄 끊었다…"확산 은폐 책임져야"

美 누적 확진 60만명 넘어…하루 사망자 2200명 또 최다 기록

신종 코로나 팬데믹 대응 와중에,

15% 최대 공여국 지원 중단 사태

"中정부 공식 통계 액면대로 믿고,

세계에 감염·사망 거짓정보 제공"

"WHO, '중국 투명하다' 칭찬해"…자기도 1월 "투명성 감사" 트윗

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 결국 세계보건기구(WHO)에 대한 지원을 중단했다. 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장이 “더 많은 시신 가방을 원하지 않으면 정치 쟁점화 말라”고 한 지 6일 만에 WHO 예산의 15%(연 4억5000만 달러)를 부담해온 최대 공여국이 돈줄을 차단한 셈이다. 그는 "WHO가 중국 정부의 발표를 그대로 믿고 거짓 정보를 제공했다"며 신종 코로나 확산 은폐에 가담한 책임도 묻겠다고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 백악관 브리핑에서 "오늘 WHO의 심각한 신종 코로나 대응 잘못과 확산 은폐를 평가하는 동안 자금 지원을 중단하라고 지시했다"고 밝혔다. 그러면서 "미국 납세자들은 매년 4억~5억 달러를 WHO에 제공해왔다"며 "최대 후원자로서 미국은 WHO가 완전한 책임을 지도록 주장할 책무가 있다"고 했다.WHO에 따르면 미국은 2018~2019년 WHO에 특정 자발적 기부금으로 6억 5609만 달러, 분담금 2억 3691만 달러 등 모두 8억 9300만 달러(약 1조 824억원)를 기부했다. 전체 WHO 운영자금의 14.7%를 댔다. 그런 최대 공여국 미국이 신종 코로나 대유행이 가시기도 전에 지원을 끊은 건 유례없는 일이다.트럼프 대통령은 먼저 "WHO가 중국 등 감염국 여행 제한에 반대한 것은 가장 위험하고 대가가 큰 재앙적 결정이었다"며 "우리는 듣지 않고 수많은 생명을 구했지만, WHO 지침을 따른 유럽 일부 국가와 다른 나라는 국경을 개방해 팬데믹을 가속하고 큰 비극을 맞았다"라고 했다. "WHO는 이에 대한 책임을 져야 한다"라고 못 박았다.이어 신종 코로나 정보 은폐에 동조했다고도 맹비난했다. "WHO는 사태 초기 중국 공식 발표와 다른 우한에 대한 보도들을 조사하지 않았고, 1월 중순에 사람 간 감염은 없다고 발표했다"며 "심지어 바이러스 샘플을 얻는 데도 실패했다"고 했다.트럼프 대통령은 "WHO를 중국 내 감염자와 사망자에 관해 부정확하고 거짓 정보를 제공했다"며 "WHO는 중국 정부의 발표를 액면 그대로 수용하면서 중국이 투명하다고 칭찬까지 했다"라고도 했다. 그러면서 "중국에 투명성을 촉구했더라면 수많은 생명을 구하고 세계 경제의 엄청난 피해도 막을 수 있었을 것"이라고도 했다.본인도 중국을 투명하다고 칭찬하지 않았느냐는 질문엔 "다른 모든 나라와 같이 중국을 존중한다고 했지 투명하다고 칭찬한 적은 없다"라고 부인했다. 하지만 1월 24일 트위터에 "중국이 코로나바이러스 방역을 위해 매우 열심히 노력하고 있다"며 "미국은 그들의 노력과 투명성에 크게 감사한다"고 한 바 있다.미국의 신종 코로나 신규 확진자는 나흘 연속 감소세를 이어갔지만, 하루 사망자는 2200명을 넘어 10일 최다 기록(2108명)을 경신했다.존스홉킨스의대에 따르면 이날 9시 현재 누적 감염자는 60만5193명, 사망자는 2만5757명이다. 전날 대비 하루 확진자는 2만4500명, 하루 사망자는 2230명 늘었다. 일일 사망자는 10일 2108명→11일 1877명→12일 1610명→13일 1509명으로 사흘동안 줄다가 이날 다시 전날보다 700명 이상 늘었다.주지사들과 권한 논쟁을 벌이며 5월 1일 경제 재개를 밀어붙였던 트럼프 대통령도 "개별 주가 적절한 시점과 방식으로 경제재개 계획을 마련하면 승인할 것"이라고 한발 물러섰다.워싱턴=정효식 특파원 jjpol@joongang.co.kr