이제 욜로(YOLO) 아닌 홀로(HOLO)…코로나 쇼핑 트렌드

보양식도 인기…생필품은 대용량으로

집콕 하다보니 '홈트'장비, 가전 많이 샀다

이젠 ‘욜로’(YOLOㆍYou Only Live Once) 아닌 ‘홀로’(HOLO)다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 만들어낸 새로운 쇼핑 트렌드다. 건강ㆍ면역용품(Health Care)과 대용량 제품(Oversize), 집콕 제품(Life at home)에 대한 수요가 늘고 오프라인 보다는 온라인 쇼핑(Online Shopping)을 선호한다는 트렌드의 영어 앞글자를 딴 것이다.e커머스 기업 이베이코리아는 자사가 운영하는 G마켓과 옥션의 1분기(1월1일~3월29일) 판매 데이터를 분석한 결과 올해 1분기 쇼핑키워드로 ‘홀로’(HOLO)를 선정했다고 31일 밝혔다. 지난해까지는 당장 삶의 질을 높여줄 취미 생활이나 자기계발에 돈을 쓰는 ‘욜로’가 쇼핑 트렌드를 이끌었다면 최근엔 ‘홀로’가 그 자리를 대신하고 있다.올해 1분기 쇼핑 트렌드의 가장 큰 특징은 건강 관련 용품 판매량이 늘었다는 점이다. 코로나19로 면역력에 대한 관심이 높아진 데 따른 것이다. 이 기간 건강ㆍ의료용품 전체 판매량은 148% 급증했다. 세부 품목으로는 마스크 등이 포함된 호흡ㆍ수면건강 용품이 3배(222%), 체온계 등이 포함된 건강측정 용품이 지난해 같은 기간보다 2배(113%)로 각각 판매량이 늘었다.영양제와 홍삼 등이 인기를 끌며 건강식품 판매량도 지난해 같은 기간보다 18% 증가했다. 보양식 열풍도 불었다. 해당 기간 장어(65%), 삼계탕(55%), 전복(33%) 등 보양식 관련 상품 판매량이 전체 22% 증가했다.외출이 줄면서 대용량 제품(Oversize·상품명에 ‘대용량’ 표기) 수요도 많아졌다. 특히 생필품(47%)에서 이런 경향이 두드러졌다. 세제ㆍ세정제(48%)나 화장지ㆍ물티슈(61%) 등이 이를 이끌었다. 이외에 즉석밥(84%), 건어물(232%) 등의 대용량 제품 판매 증가율도 눈에 띄었다. 기저귀(142%), 분유(275%), 이유식ㆍ유아간식(287%)을 중심으로 한 대용량 육아용품은 판매가 20% 늘었다.디지털 가전과 장난감 수요가 늘어난 것도 코로나19가 가져온 변화 중 하나다. 재택근무와 홈스터디가 증가하면서다. 노트북과 모니터는 전년 동기 대비 각각 11%와 12% 판매량이 증가했고, PC 카메라(53%), 마우스(64%)도 오름세를 기록했다. 집에 있는 아이들을 위한 블록(38%)과 역할놀이 세트(10%), 캐릭터ㆍ패션 인형(9%) 등의 판매도 늘었다.집에서 운동하는 홈트(홈트레이닝)족이 늘면서 덤벨 등과 같은 웨이트 기구의 판매량이 8%, 스텝박스와 트램펄린을 중심으로 한 다이어트용품은 19%, 스텝퍼와 사이클 등이 포함되어 있는 헬스기구는 13% 각각 더 판매됐다.사회적 거리 두기로 오프라인 매장 대신 온라인쇼핑(Online Shopping) 수요도 크게 늘었다. 이 기간 의류, 식품, 생필품 등 주요 품목의 판매량이 전년 대비 31% 증가했다. 바디ㆍ헤어 제품(35%), 생필품(28%), 식품(23%), 커피ㆍ음료(16%) 순이다. e쿠폰도 63% 더 판매됐다. 수입 명품과 브랜드 의류도 각각 37%와 23%씩 판매량이 늘었고 반려동물용품 수요도 10% 많아졌다.추인영 기자 chu.inyoung@joongang.co.kr