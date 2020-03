[로펌] 노동·형사 분야서 독보적 …경험 풍부한 검사 출신 전문가 다수 포진

화우

노동그룹·공공수사 전문 지속 영입

자동차 회사 불법파견 분쟁 등 승소

불법파견·비정규직 이슈 선도적 역할

30여 명의 전문 인력으로 구성된 화우 노동그룹

노동 형사 사건에서 전문성 물론 신속한 대응까지

법무법인 화우가 최근 노동형사 분야에서 뛰어난 성과를 거두고 있다.대표적 사례로는 ▶외국계 자동차부품회사의 부당노동행위 사건 무죄 ▶국내 굴지의 이동통신사의 노조 가입 불이익 제공 부동노동행위 무혐의 ▶자동차회사의 불법파견 분쟁 민사 최초 승소 ▶전자제품서비스와 반도체 회사 등 파견법 위반 무죄 판결 ▶조선회사의 최저임금법 위반 형사 사건 무혐의 처분 등이다.화우가 이 같은 성과를 거둘 수 있었던 비결은 해외 전문매체들이 인정한 노동그룹의 전문성과 공공수사 분야 등 경험이 풍부한 검사 출신 변호사를 보유한 형사대응그룹의 협업에 있다는 평가가 법조계에서 나온다.화우 노동그룹은 국내외 전문 변호사, 공인 노무사 등 30여 명의 전문 인력으로 구성됐다. 대부분의 변호사와 노무사들이 대법원 노동법 실무연구회와 노동법 이론 실무학회 소속으로 활동하고 있다. 그 외 한국노동법학회, 서울대 노동법연구회 등에서도 활발하게 활동하며 전문성을 인정받고 있다.아시아 택스 어워드는 2016·2018년 화우를 ‘올해의 한국 로펌’(Korea Law Firm of the Year)으로 선정했다. 아시아-메나카운슬(Asian-Mena Counsel)의 사내변호사 평가에서 노동 등을 포함한 18개 분야에서 올해의 로펌(Firms of the Year)으로 선정되기도 했다.삼성바이오로직스 회계분식 사건, 코오롱 인보사 사건, 라임 사건 등 주요 형사 사건을 맡은 형사대응그룹은 초기 노동청 단계에서부터 효율적인 자문과 변호 업무를 수행하고 있다.특히 지난달까지 대구지검 2차장, 대검 공안 1과장, 서울중앙지검 공안 1부장을 역임한 김재옥(연수원 26기) 변호사가 합류해 노동·형사 등 공공수사 분야를 더욱 강화했다. 특히 김 변호사는 서울중앙지검 공안1부 재직 시절 안보 형사 분야 공인전문검사(블루벨트)로 선정된 바 있다.글로벌 기업은 물론 국내 대기업이 노동 형사 사건 등에서 화우를 선호하는 이유는 갈수록 강화되는 형사 사건에서는 깊은 전문성을 바탕으로 한 신속한 대응이 가능하기 때문이다.현 정부 들어 근로감독관이 1100여 명가량 대폭 증원되면서 사업장에 대한 근로감독 등이 확대·강화됐다. 이에 따라 부당노동행위·불법파견·최저임금 등 주요 이슈에 대한 형사 입건 사례가 급격하게 증가하고 있다.특히 과거 노동형사사건에서는 주로 벌금형의 상대적으로 관대한 처벌이 내려지기도 했지만 최근 법원은 대표이사에게 실형까지 선고하는 등 더욱 엄격한 잣대로 재단하고 있다.화우는 국내 대형 로펌 중 최초로 ‘기업의 근로 감독 대응’이라는 주제로 52시간 근무제, 최저임금 인상, 공공부문 비정규직의 정규직화 등의 이슈로 세미나를 개최한 바 있다. 이 세미나에는 130여 명의 기업 사내변호사와 인사담당자가 참석하는 등 큰 호응을 얻기도 했다.특히 최근 주요 이슈인 사내 하도급 운영(불법파견), 비정규직 차별, 부당노동행위, 산업안전 등 노동분야의 핵심적 주제에 대해서도 화우가 선도적으로 법률시장을 이끌고 있다는 평가를 받고 있다.박태인 기자 park.taein@joongang.co.kr