뭐야 이 사람들? 지금 중국에서 난리난 7인조 그룹

특이하다, 신선하다

대체 이들이 누구길래, 이렇게 환호를 받는걸까?

이런 기발한 생각은 누가 한 걸까?

중국의 좋은 문화를 많이 잃었다. 우리 문화의 자신감을 되찾으려면 천천히 계승하면 된다. 이는 젊은 사람들이 마땅히 해야할 일이다.

담황색 바탕, 한 무리의 고대 복장을 한 사람들이 중국 전통악을 우아하게 연주한다. 당대 호곡(唐代胡曲), 송대 아악(宋代雅乐)...단 몇분만에 영상은 전통과 현대, 자연의 소리를 마치 한 폭의 그림에 옮겨 놓은 듯한 느낌을 받는다. 고대 음악을 연주하는게 지겹다고 느껴진다고? 아니다, 영상 재생을 누른 순간부터 끝까지 넋놓고 쳐다보게 되는게, 이들의 음악이다.유튜브 반응도 뜨겁다. 러시아, 프랑스, 크로아티아 등 세계 각국의 네티즌들의 뜨거운 환호를 받고 있다.Greetings from Brazil! I love Chinese culture and music! Hope people preserve their history and don't let it die!(브라질에서 왔어요! 나는 중국 문화와 음악을 사랑해요! 중국사람들이 그들의 문화를 보호해 잘 계승하길 바랍니다!)————Anna Cardosoこの作品の美しく奥深い音色を愛しています。多謝🙏(이 작품의 음색은 우아하며 심오하네요. 매우 좋아요. 감사합니다.)————Al tarfShoutout to all Chinese around the world. Please safeguard Chinese Cultural and Traditions.(전 세계 화교인들에게 존경을 보냅니다. 중화민족의 전통과 문화를 잘 보호해주길 바랍니다. )———— Lam WaiKee이들은 7명의 중국인(제작자 포함) 구성되 지난해부터 적극적인 활동을 보여주고 있는 '즈더구친 스튜디오(自得琴社 Zi De Guqin Studio)'다. 중국의 유튜브로 통하는 비리비리(B站)계정을 열자마자 팔로워가 40만명에 달했고, 유튜브 구독자도 37만명을 웃돌고 있다.음악만 특이한가? 그렇지 않다. 시대에 맞는 의상복원팀이 따로 있어 의상 및 분장까지 세심하게 신경쓴다. 올해는 쥐의 해를 맞아 특별히고양이를 테마로 영상을 찍었다. 고금(古琴)으로 각색한 〈도라에몽〉을 테마곡으로 했고, 실제로 고양이를 안고 스튜디오에 출연하는 이색적인 광경을 연출하기도 했다.도라에몽 감상하기 ( https://youtu.be/rZ22EmVLwCg 즈더구친 스튜디오를 만든 이는 85허우 탕빈(唐彬)이라는 젊은이다. 고등학교 때 고금을 배우기 시작해 10년 이상 연주했다고 한다. 고금애호가인 그는 이전에는 광고업계에 몸 담았었다. 하지만 늘 가슴 한 켠에는 고금이 밟혔다. 그는 다시 '고금'을 들었다.즈더구친 스튜디오는 대부분이 80허우, 90허우다. 모두 실험적인 스타일이 강한 멤버들로, 2019년 전통악기와 고대복장을 결합해 연주하고 영상을 찍은게 첫 시작이었다. 모두 다른 직업을 가지고 있고, 단지 이 활동에 매력을 느껴서 뭉쳤다고 한다.2016년 고금을 위주로 봉소, 피리, 고쟁과 함께 유행음악과 게임음악을 연주했다. 첫 각색 연주는 '공산조어(空山鸟语)였다. 애니메이션의 배경음악으로, 원곡 자체가 고쟁과 고금 위주였고, 전통적인 멋이 있었다. 즈더구친 스튜디오는 상하이의 한 의상팀에 부탁해 복원한 송나라 의상을 입고, 배경은 차분하고 따뜻한 색감으로 꾸며 마치 고화를 볼 때 받은 인상과 분위기를 전달하는데 힘썼다.공산조어 감상하기 ( https://youtu.be/7tG8r3VBvE I 첫 뮤직비디오 영상을 올리자 마자 조회수가 100만을 돌파했다. 긍정적인 반응에 큰 힘을 얻었다. 이들이 이 음악을 계속할 수 있는 믿음이 더해진 순간이었다.중국에서 2019년 6월 방영된 드라마 장안십이시진(长安十二时辰)은 엄청난 화제의 작품이었다. 당연히 드라마 삽입곡 역시 인기였다. 이 드라마는 스토리 뿐 아니라 의상, 분장, 촬영장 모두 대단한 수준을 보여줬다. 즉각 드라마의 삽입곡 각색에 들어갔다. 그렇게 탄생한 장안십이시환상곡(长安十二时幻想曲)은 영상을 올리자마자, 600만 이상 재생됐고, 현재까지155만이 넘는 조회수 기록을 세웠다. 유행장르가 아닌 음악이 전통 장르의 곡으로 이만큼 선전했다는 것은 매우 경이로운 것이었다.장안십이시진 감상하기( https://youtu.be/RjHJSnhGnNg?list=PLEtr6JJJbz--N1erycpg9ZtNqg3aJMjft 장안환세회《长安幻世绘》, 가장 크레이티브한 작품으로 꼽는다. 장안환스회는 원래 게임으로 해당 업체는 우리에게 악기 버전의 주제곡을 의뢰했다. 그래서 게임 속 이미지를 가장 음악에 잘 녹이는 것이 중요했다.게임 속 바람, 숲, 불, 산, 음지 등 5개의 종족이 있고, 종족에 맞게 다른 분위기로 악기 위에 올렸다. 고금은 가장 산의 이미지와 가까웠고, 고쟁의 소리는 광활하여 숲속의 소리와 잘 맞았다. 불은 북으로 대신했으며, 음지는 괴이한 느낌으로 우두드럼(Udu Drum)을 사용했다. 피리는 바람으로 불기 때문에 바람을 표현했다. 영상 속 고대의 환상을 재현하고자 괴기스러운 음악 분위기를 연출했다. 요괴가 나타나면 우리는 음악으로 야단법썩을 떨었다.장안환세회 감상하기 ( https://youtu.be/v-8AOJbdsDQ 이렇게 고대 퓨전음악으로 화제를 모으고 있지만, 수익창출은 어떻게 되는걸까? 사실 수입은 넉넉한 건 아니지만, 가장 좋아하는 하고 싶은 일을 하고, 네티즌들의 찬사와 사랑을 받을 수 있어 행복하다고 말했다. 이들의 도전은 어디까지 일까? 이에 제작자 탕빈은 중요한 메시지를 남겼다.소신있는 젊은 제작자의 기특한 아이디어가 중국 젊은 세대들에게 '전통 문화'의 가치와 감성을 일깨워주고 있다. 한 네티즌이 중국 설 특집방송 '춘완(春晚)에서 보고 싶다'는 댓글을 달았다. 머지않아 이뤄지지 않을까?차이나랩 이은령출처 웨이신, 봉황망