삐딱한데 일리 있는 『악마의 사전』…영어 블랙유머 이해의 관문

영어 이야기

20세기 초 당시 미국 최고 언론인 작

단어풀이 빙자해 세상 냉소적 풍자

‘100대 미국 문학 명작’에 뽑히기도

예수가 최고의 풍자가(satirist)라는 주장이 있다. 주장이 맞는다면, 로마제국의 압제에 신음하는 민중은 예수의 말에 박장대소했을 것이다. “원수를 사랑하라”는 ‘신국(神國)이 오면 불쌍하게 될 원수 로마 놈들을 사랑하자’는 뜻. “네 이웃을 사랑하라”는 ‘로마에 맞서려면 갈릴레아·사마리아·유대아 민중이 구원(舊怨)은 일단 접고 뭉치자’는 뜻.이런 해석이 정본적(定本的)이지는 않지만, 이본(異本)도 필요하다. 이본이 정본을 빛나게 하며 깊은 뜻을 더한다. 불가지론자 앰브로즈 비어스(1842~1914?)가 쓴 『악마의 사전』은 옥스퍼드사전·웹스터사전·헤리티지사전을 찬란하게 만들어준다. 어둠 없는 빛은 없다. 『악마의 사전』은 어둠의 역할을 자임한다.『악마의 사전』을 ‘미국혁명200주년기념청(ARBA, 1973~1977)’이 ‘100대 미국 문학 명작’으로 선정했다. 1906년에 초판 제목은 『The Cynic’s Word Book(냉소가의 단어 책)』이었다. 1911년 지금 제목으로 새로 나왔다.좌파·진보파 시각으로 보면 자본주의적인 기성 질서를 비판한 책이다. 그런 해석도 일리가 있지만, 꼭 그런 것은 아니다. 저자는 세상의 모든 것이 속속들이 못마땅했던 것 같다. 저자 앰브로즈 비어스는 모든 삐딱한 사람들의 사도다. 비어스는 『악마의 사전』에서 단어 뜻풀이를 빙자해 이렇게 말한다.=An agreeable sensation arising from contemplating the misery of another(타인의 고통을 깊이 오래 생각함으로 말미암아 발생하는 기분 좋은 느낌))=A sentiment, or frame of mind, induced by the erroneous belief that one thing is better than another(한 가지가 다른 것보다 더 낫다는 잘못된 믿음이 유도하는 감정이나 마음의 틀)=That which discloses to the wise and disguises from the foolish their lack of understanding(그들, 즉 현자·우자(賢者·愚者) 공히 이해가 결핍됐다는 것을, 현자에게는 드러내고 우자에게는 숨기는 그것)=The patriotic art of lying for one’s country(내 나라를 위해 거짓말하는 애국적인 기예(技藝))=A dead sinner revised and edited(수정과 편집 과정을 거치며 (미화된) 죽은 죄인)비어스는 고등학교를 1년 정도 다니고 중퇴했다. 독학으로 미국에서 가장 영향력 있는 언론인 반열에 올랐다. 누구도 그의 예봉(銳鋒)을 피할 수 없었다. 1913년 멕시코혁명(1910~1920)에 가담하기 위해 떠났다. 그가 애초에 과연 멕시코로 갔는지, 또 갔다면 어떻게 별세했는지 명확한 증거가 없다.김환영 대기자 / 중앙콘텐트랩 whanyung@joongang.co.kr