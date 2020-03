제2의 봉준호 나올까, 전주영화제 한국단편경쟁 25편 진출

작품명 감독명

< Fanning > 전예진

<각자의 입장 Each> 강정인

<갇힌 남자 Trapped> 김윤선

<건설 유니버스의 어떤 오류 Some Errors of the Construction-universe> 박군제

<굿타임 Goodtime> 강동인

<그라이아이: 주둔하는 신 Graeae: A Stationed Idea> 정여름

<나의 침묵 The Floor Below> 황혜인

<다공성 계곡 2: 트릭스터 플롯 Porosity Valley 2: Tricksters' Plot> 김아영

<달과 포크 The Moon and Fork> 신나리

<데마찌 Damage> 김성환

<둥지 Doong-ji> 조경원

<뒤로 걷기 Walking Backwards> 방성준

<드라이빙 스쿨 Driving School> 유수진

<무협은 이제 관뒀어 Quitting My Destiny> 장형윤

<실 The Thread> 이나연, 조민재

<아가리 파이터 Mouth & Mouth Fighter> 서가현

<언젠간 터질 거야 It's Going to Explode One Day> 서태범

<우리가 꽃들이라면 We Bloom> 김율희

<우연히 나쁘게 Casually, for the Worse> 김예원

<우주의 끝 The End of the Universe> 한병아

<유통기한 Expiration Date> 유준민

<이별유예 Dear.Picaresque> 조혜영

<주희에게 Dear Juhee> 오현도

<집나방 Moth> 정연주