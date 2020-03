한국외대 김인철 총장 응원 메시지

Come to HUFS, Meet the World ! We are all with you.한국외대는 세계 시민으로서의 심성과 역량을 교육하는 세계화 선도대학입니다. 중국·이탈리아·일본·이란 등 세계 110개국에서 외대를 선택한 모든 유학생을 부모와 스승의 심정으로 보호하고 교육하겠습니다. 우리 모두는 한결같은 외대생입니다. 세계 청년들 힘내세요. 대구·경북 청년들 응원합니다.