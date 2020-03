머라이어 캐리, 코로나19 여파로 하와이 공연 취소

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세에 미국의 팝스타 머라이어 캐리(50)가 하와이 공연을 취소했다.캐리는 3일(현지시간) 트위터를 통해 “하와이 공연을 11월로 연기한다는 소식을 전하게 돼 슬프다”고 말했다.이어 “국제 여행 제한으로 인해 모두의 안전을 고려하게 됐다”고 덧붙였다.캐리는 오는 10일 하와이 호놀룰루에 위치한 닐 S. 블레이즈델센터 아레나에서 공연을 펼칠 예정이었으나 전 세계로 확산하는 코로나19 여파로 일정을 11월 28일로 연기했다.캐리는 “크리스마스 시즌을 앞둔 11월 하와이 공연에서 히트곡인 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You)’을 부를 수 있길 기대한다”고 말했다.미국 NBC방송도 4일 캐리가 이달 중 하와이 호놀룰루에서 진행할 예정이던 콘서트를 중단하고 일정을 11월까지 연기하기로 결정했다고 보도했다.코로나19 확산으로 공연 일정을 변경하거나 연기한 사례는 캐리뿐만이 아니다.캐나다 출신 팝가수 에이브릴 라빈은 지난달 29일 자신의 인스타그램을 통해 오는 4∼5월로 계획했던 아시아 투어를 연기한다고 발표했다.펑크록 밴드 그린데이도 한국과 일본·대만·홍콩에서 진행할 예정이던 콘서트를 연기하기로 했다.정혜정 기자 jeong.hyejeong@joongang.co.kr