KDI국제정책대학원, 2020학년 가을학기 신입생 모집…한국어 진행 석사과정 개설

4차 산업혁명시대 패러다임 전환을 선도할 국제 정책전문가에 도전할 수 있는 기회가 열린다. KDI국제정책대학원(원장 유종일, 이하 KDI대학원)은 2020학년도 가을학기 신입생을 모집하는 것.KDI대학원은 아시아 1위, 국내 1위 싱크탱크 한국개발연구원(KDI)의 정책연구 경험과 138개국 2,300여 명 이상의 세계적인 동문 네트워크를 바탕으로 이론과 실무능력을 겸비한 고급 국제전문인력을 양성하는 국내외의 독보적인 교육기관으로 자리매김하고 있다.2020학년도 가을학기 모집분야는 정책학(Master of Public Policy), 개발정책학(Master of Development Policy), 공공관리학(Master of Public Management) 석사과정으로 100% 영어로 수업이 진행된다.특히, 올해는 개교 이래 최초로 한국어로 진행되는 석사과정(주말/야간)을 신규 개설하여 입학생의 선택권을 확대하고, 4차 산업혁명시대의 패러다임 전환을 선도할 수 있는 정책전문가 핵심역량 강화 커리큘럼을 제공할 예정이다. 2020학년도 가을학기 한국어 석사과정은 영어과정과 별도의 모집기간(5월 중)을 확정하여 KDI대학원 공식홈페이지 등을 통해 추후 공지할 예정이다.2021학년도 봄학기는 2020년 8월이 지원기간으로 석사과정과 함께 정책학, 개발정책학, 공공관리학 분야에서 전일제(주간) 및 비전일제(야간) 박사과정 신입생을 추가로 모집할 계획이며 자세한 일정은 KDI대학원 홈페이지를 통해 추후 안내될 예정이다.나아가 KDI대학원은 동문의 경력개발을 위한 국제기구 인턴십, 국책연구기관 연구조교, 동문초청 취업특강, 제휴 대학과의 복수학위 교환학생 프로그램 등을 운영하고 있다. 또한 세계은행과의 공동사업 등 국제기구와의 공동연구사업, 비학위 단기 역량강화 사업 등과의 연계를 통해 재학생들에게 다양한 기회를 제공함과 동시에 독보적인 국제 네트워크를 쌓을 수 있는 최적의 환경을 보유하고 있다.원서접수 기간은 2020년 4월 1일부터 4월 27일까지 이며 KDI대학원 입학시스템을 통해 접수받는다.한편, KDI대학원은 매년 2회, 봄학기 석·박사과정과 가을학기 석사과정을 모집한다. 2020년 가을학기 석사과정 모집은 2020년 4월 1일부터 원서접수가 시작되며 자세한 모집요강 및 입학설명회 일정은 KDI대학원 공식 홈페이지 확인 또는 입학팀을 통해 문의할 수 있다.온라인 중앙일보