아마존 ‘완판’ 충전기 기업 알고보니…

마약 베개와 세탁조 클리너… 고객을 설득하는 블랭크 콘텐츠의 공식

이 영상은 비포 앤 애프터(before and after)를 담았지만, 여기에 재미를 추가해서 바이럴될 수 있게끔 의도했어요. 비포 앤 애프터(before and after)가 매우 확실했기 때문에, 엄청난 반응을 얻었습니다. 이때 성공한 이후로 비포 앤 애프터(before and after)가 확실한 제품에 집중했습니다.

2020.02.24