캘리포니아 호두협회, 한 달간 글로벌 캠페인 ‘파워 오브 3’ 실시

캘리포니아 호두협회(California Walnut Commission)가 2월 한 달간 글로벌 캠페인 프로젝트 ‘파워 오브 3(Power of 3)’를 실시한다.‘파워 오브 3(Power of 3)’은 ‘호두 섭취를 통해 전반적인 건강 상태를 향상시킬 수 있다’는 메시지를 전달하기 위해 기획됐다. 호두는 식물성 오메가-3 ALA(알파 리놀렌산, 2.7g/oz)을 풍부하게 함유하고 있는 유일한 견과류다. 따라서 한 줌에 해당하는 호두 30g을 매일 섭취하면 건강을 증진시키는 데 도움이 된다.호두의 특장점을 사랑하는 가족, 친구 등 최소 3명에게 공유하고 캘리포니아 호두를 함께 나눌 수 있는 이번 프로젝트는 한국을 비롯해 미국, 독일, 일본, 스페인, 영국 등 총 9개국에서 동시에 진행될 예정이다.캘리포니아 호두협회 한국 지사는 캠페인 기간 동안 공식 온라인 채널을 통해 소비자와 꾸준히 소통할 방침이다. 2월 한 달간 호두의 영양성분과 일일 권장량을 알리는 콘텐츠를 소개하면서 따라 하기 쉽고 건강한 호두 레시피를 공유해 일상 속에서 친근하게 호두를 경험하도록 일조하겠다는 게 캘리포니아 호두협회 측의 설명이다.캠페인 참가를 원할 경우 6일부터 16일까지 숫자 3을 자신만의 방법으로 표현하는 게시글을 개인 SNS에 올리면서 필수 해시태그로 #sharethepowerof3, #thepowerof3를 달면 된다. 이벤트 참가자 중 추첨을 통해 와사비 호두와 인절미 호두가 담긴 기프트백을 증정할 계획이다.‘호두는 건강에 좋은 오메가3를 가장 많이 함유한 견과류’라는 메시지를 친구 세 명에게 전달하는 이벤트도 오는 17일부터 26일까지 추가로 진행한다.글로벌 프로젝트 ‘파워 오브 3(Power of 3)’에 관한 더욱 자세한 사항은 캘리포니아 호두협회 공식 인스타그램, 페이스북 계정을 통해 확인할 수 있다. 글로벌 랜딩 페이지에 방문하면 ‘파워 오브 3(Power of 3)’와 관련된 모든 자료와 전 세계 사람들이 호두를 어떻게 즐기고 사랑하는지 보여주는 영상도 확인할 수 있다.온라인 중앙일보