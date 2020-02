포착! 건축이 예술이 된 순간...2019 아름다운 건축 사진

현실인듯, 초현실인 듯.

The Chartered Institute of Building 선정

The beautiful Architecture Photography

스페인 발렌시아, 예술·과학 복합단지

독일 함부르크, 오묘한 조화란 이런 것

영국 런던 Bank, 그래픽 노블의 한 장면 같은

체코 프라하, 100년이 지나도 아름다운…

폴란드 브로크와프

아랍에미리트 아부다비, "근무중"

페루, 바다와 인간

포르투갈 에펠 브릿지, 기다리는 사람들

스페인 칼페, 라 무라야 로자

영국 서섹스 벡스힐, 해변의 쉼터

러시아, 미래 스타일 지하철역?

러시아, 도시 경관이 된 가림막

일상에서 사진을 찍다보면 그 날의 분위기와 건물 모습, 그리고 사람들의 형상이 어우러져 전혀 뜻밖의 이미지로 다가오기도 합니다. 우리에게 익숙한 풍경이 초현실을 다룬 영화의 한 장면처럼 낯설고 신기하게 보이는 순간이죠.해마다 아름다운 건축 사진을 뽑는 차터드 빌딩 연구소(Chartered Institute of Building·차터드 인스티튜트 오브 빌딩·이하 COIB)가 최근 '2019 건축 예술(the Art of Building)' 우승작을 선정해 발표했습니다. 올해 종합 수상작은 페드로 루이스 아류리아게라 사이즈가 찍은 스페인 발렌시아의 미술관이자 과학 박물관 사진입니다. 놀랍게도 거대한 박물관이 거대한 한마리의 아름다운 물고기를 연상시키네요.올해 공모에는 세계 100여 개국 작가들이 참여했다고 합니다. 차터드 빌딩 연구소는 이밖에도 다른 우수작들을 함께 소개했습니다. 단지 아름다운 건축물을 담은 사진이 아니라 여러 분위기가 어우러져 만들어진 뜻밖의 장면들이 보입니다. 자~ 한 편의 예술작품이 된 건축 사진을 감상해 보시죠.이은주 기자 julee@joongang.co.kr스페인 발렌시아에 있는 이 박물관은 가장 중요한 현대 건축물 중 하나이며, 스페인이 자랑스러워하는 12가지 보물 중 하나입니다. 산티아고 칼라트라바와 펠릭스 칸델라가 설계한 건물이죠. 한때 스페인 중앙정부는 이곳에 고층 건물을 세우는 방안도 고려했으나 발렌시아 시 정부와 시민들의 의견을 수렴해 이곳을 녹지와 복합문화공간을 만들었는데. 지금은 세계 관광객이 꾸준히 이 곳을 찾는곳이 되었습니다. 이렇게 아름다운 건물 대신 뻔한 고층 건물이 들어섰다면 어쩔 뻔 했을까요.설계자가 이 건물을 디자인할 때 '고래뼈'에서 영감을 받았다고 합니다만, 물에 비친 모습까지 어우러지니 완벽한 한마리의 물고기 형상이 됐습니다. 촬영 Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz"이 그림은 옛 건축물과 새로운 건축물의 평화로운 공존을 보여줍니다. 그 건물들이 딱 들어맞지는 않지만 서로 싸우지 않습니다." 촬영 Volker Sander"미니멀리즘-군더더기를 싹 걷어내니 사진의 순수한 요소들만 오롯이 남았습니다." 촬영 Jonathan Walland"프라하 올드 타운에 있는 '블랙 마돈나의 집(The House of the Black Madonna)'에서 촬영했습니다. 1911~1912년에 지어진 이 집은 프라하에 지어진 입체파 건축물로 유명합니다." 촬영 Debdatta Chakraborty"이것은 국립음악당(the National Forum of Music)의 지하도 입구를 입구에서 내려다보며 찍은 장면입니다." 촬영 Grzegorz Tatar"아무리 첨단으로 지어진 건물도 사람의 손길이 필요합니다." 촬영 Volker Sander"자연 속에서 인간의 개입이 항상 나쁜 것만은 아닙니다. 이 사진은 자연의 평온함과 사람들이 그것을 더 잘 감상할 수 있는 발코니의 조화를 보여주고 있습니다." 촬영 David Martin Huamani Bedoya“포르투갈에서 가장 큰 거리 축제를 기다리고 있는 사람들의 모습입니다. 거리에서 다리 위를 올려다보니 사람들의 실루엣과, 다리, 그리고 건물들이 이렇게 아름다운 모습을 드러내고 있네요." 촬영 José Pessoa Neto비현실적인 색감과 분위기로 유명한 스페인 칼페의 라 무라쟈 로자 건물은 1973년 건축가 리카르도 보필이 설계했습니다. 작가는 "내가 가장 즐기고, 내 작업에서 가장 중요하다고 생각하는 빛과 색감을 포착했다"고 말합니다. 촬영 Agnese Sanvito"산책로 쉼터는 평범한 문제에 대한 우아하고 호소력 있는 해결책입니다." 촬영 Adam Regan“미래적인 스타일로 지어진 모스크바의 새 지하철 역입니다.” 촬영 Alexandr Bormotin"과거에는 가림막(faux facades)이 도시 공간에서 드물고 일시적인 장치였지만, 오늘날에는 아예 도시 경관의 당연한 일부가 되었습니다." 촬영 Pegova Olya