[그래픽 ONE SHOT] 2010년대 최고의 IT기기…1위는 애플의 이 모델

2010년대는 스마트폰의 대중화와 급속도로 발전하는 IT 기술들의 경연장이었다. 미국의 IT 전문 매체 버지(The Verge)가 선정한 2010년부터 2019년까지 2010년대를 빛낸 최고의 IT 상품 10개를 소개한다.유리와 금속을 사용해서 만들어진 최초의 스마트폰으로 이전까지의 플라스틱을 소재로 사용하는 스마트폰 디자인의 틀을 바꾸어 놓은 제품이다. 지금까지 만들어진 스마트폰 가운데 가장 아름다운 스마트폰에 뽑히기도 했다.아마존의 인공지능 스피커인 에코는 인공지능 기능에 기반을 둔 디지털 음성 비서를 최초로 가정에 도입한 IT 제품이다. 디지털 비서의 세계를 개척한 제품으로 평가받고 있다.2013년 모델이 맥북 에어를 대표하는 이유는 에어 시리즈의 기틀을 잡은 제품이라는 평가 때문이다. 향상된 배터리 사용시간과 디자인과 성능까지 만족시켰다. 현재 슬림형 노트북의 원조다.삼성의 스마트폰 디자인 역사에서 한 획을 그은 제폼이다. 삼성의 스마트 폰 디자인은 갤럭시6 이전과 이후로 나누어진다고 해도 과언이 아니다.내연기관 없이 전자 부품만으로 구성돼 있어 테슬라 모델S를 2010년대를 빛낸 IT 제품으로 선정했다. 전기차의 인지도와 대중화를 이끌었다.애플의 에어팟을 기점으로 진정한 ‘무선이어폰’의 시대가 열렸다.애플 워치3는 제품 출시 이후 4분기에만 800만 대를 판매하며 대표적인 웨어러블 기기로 자리 잡았다.빛을 못 보던 이전 모델과 달리 키보드 커버와 킥 스탠드 등으로 실제로 노트북을 대체할 수 있는 제품으로 평가받았다.지금까지 발매된 콘솔 게임기기들 가운데 판매량으로 두 번째로 많이 팔린 히트 상품이다.스마트폰의 카메라가 지향해야 할 방향과 컴퓨터 기술을 이용해 사진의 품질을 보정하는 다양한 기능의 표준을 제시했다.글=김경진 기자 capkim@joongnag.co.kr그래픽=김영희 02@joongang.co.kr