국내 유일의 시니어산업 관련 최고위 과정

현재 우리나라는 2020년에 65세 이상 인구비중이 24.3%로 초고령화 사회에 도달할 것으로 예상되며 이를 통해 급증한 중-장년 및 시니어 계층은 인구 비율 이상의 구매력 상승을 불러와 관련 비즈니스의 성장세를 견인할 전망이다. 다가오는 고령화 사회에 새롭게 대응하고 국내 시니어산업 경영인의 전문성 향상과 관련 산업 발전에 기여하기 위해 서울대학교 생활과학대학에서는 지난 2013년 국내 최초로 웰에이징·시니어산업 최고위과정(Advanced Program for Well Aging·Senior Business, 이하 AWASB)을 개설하였다.서울대학교 생활과학대학에서는 웰에이징·시니어산업을 선도하고 있는 최고경영자와 관련 전문인을 대상으로 하여, 이론과 실무가 결합된 교육서비스를 제공하고 있다. 한경혜 주임교수는 "본 과정은 서울대 생활과학대학의 축적된 연구결과를 바탕으로 여러 사업 분야의 전문 강사진을 통하여 다양한 주제를 다루고 있으며, 특히 세계적인 우수 기업 사례를 중심으로 시니어 산업의 실제와 컨설팅을 결합한 최상의 프로그램이라 자부한다."고 말했다. 한경혜 주임교수는 현재 서울대 아동가족학과 교수이자 동시에 서울대학교 노년-은퇴설계 지원센터 센터장 및 일본 동경대학교 Gerontology 과정 교수를 겸임, 그 외 보건복지부 고령사회정책운영위원회, 한국 가족학회, 한국 노년학회 등에서 다양한 활동을 펼치고 있는 국내 최고의 시니어 전문가이다. 2019년 2월에는 제14대 한국가족학회장으로 취임하였다.또한 지난 2017년 11월, Aging을 주제로 한국에서 처음 개최된 노벨프라이즈 다이얼로그(Nobel Prize Dialogue: NPD)에서 한경혜 주임교수는 사회노년학 분야에서 한국을 대표하는 패널리스트로 참석을 하며 노벨상 수상자 및 전 세계 석학들과 어깨를 나란히 하였으며 지난 2019년 11월 13일~17일, 텍사스 오스틴에서 개최된 노년학분야 세계 최고권위의 미국노년학회(GSA : Gerontological Society of America)에서 석좌회원(Fellow)으로 선정되었다.수강생들은 서울대학교 정기간행물 및 연구시설, 도서관 이용도 자유롭게 할 수 있으며, 과정 이수 후에는 서울대학교 총장명의의 이수증서를 수여하며 서울대학교 총동창회원 자격이 부여된다. 또한 본 과정 수료생에 한해서는 열린강좌를 통해 언제든지 무료 재교육을 받을 수 있으며, 연 1회 총동창회 합동강의와 홈커밍데이를 개최, 동창회 활동을 장려하여 관련 비즈니스의 활성화를 꾀할 수 있을 것으로 기대된다. 정규수업 이외에도 워크숍, 국내 및 해외연수, 부부동반특강 등 다채로운 경영자 특강 뿐 아니라 산악회, 골프회 등의 취미활동을 통한 문화적 교류도 다양하게 진행이 되고 있다.2013년부터 2019년까지 7년간 총 400여명의 수료생을 배출하였으며, 주요 수료생으로는 정운찬 前국무총리, 패션그룹형지㈜ 최병오 회장, 파나소닉코리아 노운하 대표이사, 더클래식 500의 박동현 사장, ㈜프리드라이프 박헌준 회장, 매일경제신문 김세형 전무, 보건복지부(질병관리본부) 이재용 감염병관리센터장, ㈜후파르마 한기서 대표이사, ㈜아신의 김홍규 회장, ㈜퍼시스 이종태 회장 등 이 있다.2020년도 제8기 과정 모집은 2020년 3월 10일(화)까지이며 강의 기간은 2020년 3월 24일부터 2021년 2월 9일까지 매주 화요일 17시 30분 부터 20시 50분까지 진행되며, 시니어산업 및 관련 업체의 임원급 이상의 경영자, 정부 및 각 공공기관의 시니어산업 정책결정자, 시니어산업 관련 창업을 준비하거나 자신의 노후를 준비하고자 하는 경영자 등이다.원서는 생활과학대 최고위과정 사무국에 전화 또는 홈페이지에서 원서를 교부받아 이메일이나 팩스로 접수 가능하다.