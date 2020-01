연대 김용학 총장, 스마트 스페이스 오픈

연세대학교 김용학 총장은 임기 중 추진해 온 디지털교육과 사회혁신 노력의 결실로 연세‧삼성 학술정보관 1층에 100평 규모의 스마트 스페이스 ‘Y-Smart Space’를 구축하고, 지난 14일 오픈식을 가졌다. 스마트 스페이스는 5G시대 융복합 서비스의 집결체로, IoT, 실감미디어, 인공지능 등 첨단 기술요소가 융합된 지능형 공간이다.김용학 총장은 전교생 대상 ICT 교양 교육 과정을 구축하여 4차 산업의 기반이 되는 디지털 커뮤니케이션 역량을 함양하게 했다. 또한 국내외 유수한 기업들과의 협약을 통해 2018년부터 신입생을 포함한 구성원 누구나 어도비 크리에이티브 클라우드 서비스를 다양한 플랫폼과 디바이스에서 사용할 수 있게 했다.2019학년도에는 ‘디지털 인터랙티브 스토리텔링’, ‘뉴미디어와 복합양식적 글쓰기’, ‘디지털 언어 데이터와 인문학’, ‘인터랙티브 스토리텔링 디자인’ 등의 융합인문학 분야와 디지털기술을 결합한, 디지털사회에 대한 인문학적 참여의 의미와 방법을 탐구하는 교과목을 선보이기도 했다.또한 게임, E-Sports 분야의 글로벌 아젠다를 선점하고 이슈를 선도할 글로벌 인재 양성, 학문 분야 정립을 위해 전담 기구를 설치해 관련 기획 및 교육을 위한 공간 확보, 기반 구축과 더불어 교육 프로그램(교과목) 개설을 위한 제도 정비 및 교원을 확보했다.스마트 스페이스와 연계된 실감미디어 전시 체험 공간 ‘Y-Scape’와 실감미디어 교육 플랫폼 ‘AR Portal’도 함께 선보였다. ‘Y-Scape’는 11미터 규모의 햅틱 스크린과 미디어 솔루션 연동을 통해 몰입감 높은 미디어 서비스를 제공한다. 향후 관련 기관과의 협력을 통해 실제 산업 현장에서 활용되는 실감콘텐츠를 전시해 학생들에게 실감미디어에 대한 새로운 인사이트를 제시할 예정이다.김용학 총장은 지난 4년 동안 급변하는 디지털 환경에 대응하는 인적 자원을 길러내고자 다양한 디지털 융합 프로그램을 개발하고 운영했으며, 이러한 성과를 인정받아 영국 THE 선정 Awards Asia 2019에서 교수·학습전략(Teaching and Learning Strategy of the Year) 부문에서 아시아 최고 대학의 자리에 올랐다.교육 혁신의 측면에서 글로벌 환경 변화에 적극적으로 대응하고 고등교육을 선도하기 위해 대학 간 경계를 뛰어넘는 포스텍과 공동교육 시스템을 구축하고 있다. 양교는 2019년 2학기에 원격 화상 강의 시스템을 활용해 양교 학생과 교수가 함께 참여하는 4개의 공동 교과목을 진행했다.한편, 2018년에는 강의실에서 지식을 전달하는 교육체계에서 벗어나 사회문제 해결에 참여하면서 스스로 배우는 사회혁신 인재를 육성하기 위해 총장 직속의 ‘고등교육혁신원’을 신설해 혁신적 신규 교육 프로그램을 구상했다. 사회 문제를 해결하기 위해 개설한 ‘사회혁신역량 교과목’을 통해 2019학년도까지 229개 교과목에서 7917명의 학생이 우리 사회와 세계가 직면하고 있는 여러 문제를 풀어보는 체험을 했다.또한 사회참여의 실현을 위해 2017년 글로벌사회공헌원을 출범하여 UN이 제시한 지속가능발전목표(SDGs)의 효과적인 달성 방안을 구상하고 있다. 지속가능한 발전의 중요성에 대한 인식을 높이고자 매년 2월 글로벌지속가능발전포럼(GEEF)을 개최하고 있으며, 지난 10월에는 동아시아연구중심대학협의회(AEARU)의 총장단과 각계 인사들이 모여 미래 세대를 위한 고등교육의 역할을 논의하는 GEEF X AEARU 포럼을 주최하기도 했다.이러한 혁신 노력이 열매를 맺으면서 세계대학평가기관 THE가 선정한 2019 대학 영향력 평가(University Impact Ranking 2019)의 ‘산업·혁신 및 인프라’ 부문에서 세계 1위에 올랐으며, QS가 주최한 Reimagine Education 2019 사회과학부문 동상을 수상했다. 조효민 기자