텔루라이드 ‘북미 올해의 차’ 뽑힌 날, 기아차가 내놓은 미래전략은

기아차, 2025년까지 전기차 점유율 6.6% 달성

기아자동차의 스포츠유틸리티차량(SUV) 텔루라이드가 ‘2020 북미 올해의 차(NACTOY· The North American Car and Truck of the Year)’에 선정됐다.기아차가 북미 최고 권위의 올해의 차에 뽑힌 건 이번이 처음이다. 현대자동차그룹으로선 통산 5번째, 지난해 제네시스 G70과 현대차 코나에 이어 2년 연속 수상이다.기아차는 13일(현지시간) 미국 디트로이트 TCF센터에서 열린 ‘2020 북미 올해의 차’ 시상식에서 텔루라이드가 유틸리티 부문에서 수상했다고 밝혔다. 최종 후보에는 현대차 팰리세이드, 링컨 에비에이터 등이 올랐다.NACOTY는 올해의 승용차(Car Of The Year)·올해의 유틸리티(Utility Vehical Of The Year)·올해의 트럭(Truck Of The Year) 등 3개 부문을 뽑는데, 지난해엔 제네시스 G70이 ‘올해의 승용차’에, 현대차 코나가 ‘올해의 유틸리티’에 각각 뽑혔다.NACOTY는 “신 사양과 럭셔리 수준의 디자인과 프리미엄 경험을 선사한다. 기존 SUV 브랜드들이 긴장해야 할 스타 플레이어”라고 텔루라이드를 평가했다. 북미 전용 차량인 텔루라이드는 한국에선 대형 SUV로 분류되지만, 미국에선 3열 패밀리 SUV에 들어간다. 더 큰 ‘풀 사이즈’ SUV들이 있어서다.텔루라이드는 북미 최고 권위 자동차 전문지인 모터트렌드에서 ‘2020 올해의 SUV’, 카앤드라이버에서 ‘2020 10 베스트’에 뽑힌 데 이어 ‘북미 올해의 차’에 선정돼 3관왕의 영예를 안았다. 기아차는 2018년 스팅어가 승용 부문 최종 후보에 올랐지만 수상하진 못했다.NACOTY 승용 부문에선 쉐보레 콜벳 스팅레이가, 트럭 부문에선 지프 글래디에이터가 각각 수상했다.첫 NACOTY 수상 소식이 전해진 이 날 기아차는 2025년까지 29조원을 투자해 영업이익률 6%를 달성하고 글로벌 전기차 시장에서 점유율 6.6%를 달성하겠다는 중장기 미래 전략을 내놨다. 2025년까지 전 차급에 걸쳐 11종의 전기차 풀 라인업을 갖추고 글로벌 점유율 6.6%, 친환경차 판매 비중 25%를 달성하겠다는 목표를 제시했다.이날 서울 여의도 콘래드호텔에서 박한우 사장 주재로 열린 ‘CEO 인베스터 데이’에서 기아차는 ▶선제적 전기차 전환 ▶맞춤형 모빌리티 솔루션을 양대 미래사업으로 삼는 ‘플랜 S’를 발표했다.지난해 12월 현대차그룹이 발표한 ‘2025 전략’의 기아차 세부 버전이다. ‘플랜 S’의 S는 전환(Shift)을 의미한다는 게 기아차의 설명. 그룹 전략에 맞춰 전기차·자율주행차 기반의 모빌리티 서비스와 목적기반 모빌리티(PBV·Purpose Built Vehicle) 사업도 확대할 예정이다.기아차는 2021년 전기차 전용 플랫폼(E-GMP) 기반 첫 양산 차를 선보인다. 세단과 SUV 경계를 허무는 크로스오버 디자인과 미래 지향적 사용자 경험, 1회 충전 시 500㎞ 이상의 주행거리와 20분 이내 초고속 충전 등의 사양 등을 갖춘다.또 2025년까지 전기차 리더십 확보 및 사업 다각화에 총 29조원을 투자하며 영업이익률 6%, 자기자본이익률(ROE) 10.6%라는 재무 목표도 제시했다.박한우 사장은 “자동차 산업의 패러다임이 급변하는 상황에서, 변화에 단순히 적응하는 게 아니라 혁신을 주도함으로써 새로운 도약의 기회로 삼겠다”고 말했다.이동현 기자 offramp@joongang.co.kr