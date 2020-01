LG전자, ‘ALL NEW 트롬 건조기’ 신규 TVC 론칭

LG 전자가 신제품 ‘ALL NEW 트롬 건조기’의 새로운 TV 광고 영상을 지난 4일 론칭했다.‘역시, 트롬.’이라는 콘셉트로 제작된 이번 광고는 작년 9월 출시된 ALL NEW 트롬 건조기만의 차별화된 기술력과 새롭게 업그레이드된 기능들이 하나씩 소개되어 눈길을 끈다.특히 이번 광고에서는 트롬 건조기만의 차별화된 세 가지 핵심 기술력이 강조됐다. 히터가 섞이지 않아 옷감 손상 걱정을 줄여주는 트롬 건조기만의 ‘저온제습’ 기술에 이어, 시간과 전기료를 아껴주는 강력한 ‘듀얼 인버터 히트펌프’, 배수구가 필요 없어 어디든 설치 및 사용할 수 있는 ‘일체형 배수통’ 등이 차례로 소개되며, 건조기의 대중화를 연 트롬 건조기의 핵심 기술이 영상 속에 여실히 담겼다.이어진 장면에서는 ‘써볼수록 따져볼수록, 건조는 역시 트롬건조입니다’라는 메시지 아래 소비자가 원할 때 언제든 추가 세척을 가능하게 하는 ‘콘덴서 케어 코스’, 날개형 고무패킹이 추가돼 필터의 미세한 틈을 통해 제품 안으로 먼지가 유입되는 것을 줄여주는 ‘NEW 2중 안심 필터’, 한층 더 업그레이드된 ‘콘덴서 자동세척 시스템’ 등 ALL NEW 트롬 건조기에 새롭게 반영된 기능들도 소개됐다.LG전자 관계자는 “이번 광고를 통해 ALL NEW 트롬 건조기만이 가지고 있는 차별화된 기술력들을 소비자들이 하나씩 살펴보고 따져볼 수 있는 계기가 될 수 있길 바란다”며, “그동안 국내 건조기 시장을 선도해온 기술 리더십을 바탕으로 앞으로도 보다 많은 소비자들이 트롬 건조기를 믿고 사용할 수 있도록 제품 기술 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.온라인 중앙일보