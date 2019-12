우리는 ‘왜’ 영어와 씨름할까, 입학·취업하면 과연 끝?

김환영의 영어 이야기

국가주의적 교육으로는 한계

‘이기적’ 행복 위해 공부할 만

일이 꽉 막혀있을 때, 간편한 방법의 하나는 ‘누가·언제·어디서·무엇을·어떻게·왜’로 구성되는, 영어로는 Who, What, When, Where, Why and How로 구성되는 육하원칙(六何原則)을 동원하는 것이다. (육하원칙이 영어로는 ‘Five Ws and How’ 혹은 ‘5W1H’다.)뉴욕타임스(NYT) 베스트셀러 작가인 사이먼 사이넥(Simon Sinek)은 한글판 제목이 『나는 왜 이 일을 하는가』인 『Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action(왜로 시작하라: 위대한 지도자들이 모든 사람을 행동가로 만드는 방법)』(2009)에서 ‘왜(Why)’가 가장 중요하다고 주장한다.‘어떻게’ 영어를 공부할 것일까, ‘어떤’ 영어 학습서를 선택할 것인가··· 영어의 ‘무엇’을 공부할 것인가. 이처럼 영어 학습에도 육하원칙이 적용된다. 보다 본질적인 문제는 ‘왜(Why)’의 문제다. 나는 ‘왜’ 영어를 공부해야 하는가. 손쉬운 대답은, 대입·취업·승진에 필요하기 때문이다. 구조적인 이유다. (하지만 우리는 영원히 ‘구조의 노예’가 될 수는 없다.)모든 수험생·취준생과 승진 희망자를 모두 만족하게 할 수 없기 때문에 영어를 스크리닝(screening)의 수단으로 삼는 경우가 많다. 그런데 일단 입학·취업·승진에 성공한 후에는 영어는 멀리해도 되는 경우가 많다. 노력 낭비다. 어렵게 공부한 영어를 입학·취업·승진 이후에도 계속 활용하는 방안을 각 조직에서 마련할 필요가 있다.‘내가 왜 영어를 공부해야 할까’라는 질문의 배경에는 개인의 경쟁력, 국가 경쟁력 차원이 있다. 지금까지는 상대적으로 국가 차원이 지나치게 강조됐다. 국가 중심의 ‘영어 중시주의’는 수많은 ‘영어병 질환자’ ‘영어 포기자’를 양산했다. 많은 사람이 영어 때문에 불행하다.물론 지금까지의 국가주의적인 영어 교육 덕분에, 많은 우리 국민들이 적어도 기초 영어는 구사할 수 있게 된 것도 사실이다. 수십 년 전에는 미국 사람이 말을 걸면 도망갔다. (좀 과장을 하자면 그렇다는 이야기다.) 요즘 편의점 직원들은 외국 사람과 소통에 아무런 지장이 없다.하지만 국가주의는 과거의 유산일 뿐이다. 영어의 영역에서도 앞으로는 개인적이고도 이기적인 이유로 영어 학습에 접근해야 한다.미국의 보수주의와 자유지상주의의 아이콘인 아인 랜드(1905~1982)는 개인의 이기주의는 선(善), 이타주의는 악(惡)이라는 극단적인 주장을 펼쳤다. 아인 랜드는 국가주의를 비롯한 모든 집단주의·공동체주의에 반대했다.물론 내가 영어를 열심히 공부해 내 영어 수준이 높아지면, 국가 경쟁력에도 상당한 도움이 된다. 독일이나 네덜란드에 가면 모든 국민이 영어를 잘한다. 영어만 좀 알면 독일·네덜란드에 가서 관광하는 데 전혀 불편함이 없다.국가차원을 넘어 내가 영어를 공부해야 할 좀 이기적인 이유를 생각해보자. 미처 생각해보지 못한 새로운 세계, 새로운 가능성이 열리지 않을까.김환영 대기자 / 중앙콘텐트랩 whanyung@joongang.co.kr