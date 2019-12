'복안에 든 쥐' 코엑스 윈터 페스티벌 2019 개최

서울 강남구 코엑스 무역센터 전역에서 19~ 31일 ‘코엑스 윈터 페스티벌 2019’가 열린다.연말연시를 맞이해 한국무역협회, 강남구, 코엑스 MICE클러스터 위원회 17개사가 개최하는 이번 행사는 서울을 대표하는 문화공간인 코엑스 실내외에서 다양한 볼거리와 프로그램으로 채워진다.이번 행사에선 신년의 띠 동물 캐릭터를 초대형 조형물로 제작한 ‘프로젝트 MONY(Mate Of New Year)’가 선보인다. 2020년 흰 쥐의 해를 맞이해 ‘복 안에든 쥐’를 컨셉으로 노이신 작가의 창작 캐릭터가 약 11m의 조형물로 코엑스 광장에 설치되며, 시민들은 캐릭터가 들고 있는 대형 복주머니에 들어가 소원을 빌 수 있다.또 메가 푸드 페스티벌 ‘잇 더 서울(Eat the Seoul)’은 서울에서 가장 인기 있는 먹거리를 제공한다. 자체 심사를 거쳐 선정된 22개사의 메뉴가 축제 현장인 코엑스광장에서 선보이며, 푸드트럭 형태의 매장에서 구매한 음식은 코엑스 실내 취식공간인 ‘S-OIL 희망충전소’에서 즐길 수 있다.글로벌 브랜드와 협업해 특별한 분위기에서 스케이팅을 즐길 수 있는 ‘아이스런’도 코엑스 K-POP 광장에서 내년 1월 19일까지 열린다. 올해 마지막 날인 31일은 스케이트를 타면서 카운트다운 할 수 있도록 자정까지 연장 운영된다.이 외에도 23~25일 열리는 크리스마스 마켓, 소외계층을 위한 ‘산타의 사랑 나눔’ 행사, 레고블록으로 창작한 작품을 감상할 수 있는 ‘윈터 아트 스트리트 위드 브릭코리아’,다양한 장르의 공연을 들길 수 있는 ‘다온 스테이지’가 마련된다. 토정비결·타로·관상 등 신년운세도 무료로 볼 수 있다.한편 행사에선 코엑스 동쪽 광장에 세워진 ‘코엑스 미디어타워’ 점등식도 열린다. 미디어타워는 2016년 서울시 강남구 삼성동 코엑스·무역센터 일대가 국내 첫 ‘옥외광고물 자유표시구역’으로 지정된 데 따라 설치된다.높이 30m, 너비 10m 지주사인(지면에 고정된 전광판)으로 3면 중 2개 면에 동영상 광고가 상영된다. 전체 광고의 30%는 문화콘텐트와 공익광고로 채워진다.홍주희 기자 honghong@joognang.co.kr