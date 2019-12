터키, 알바그다디 최측근 등 IS 조직원 19명 체포

터키 군경이 수니파 극단주의 테러조직 ‘이슬람국가’(IS) 관련 용의자 19명을 체포했다. 이들 중에는 최근 사살된 IS 수괴 아부 바크르 알바그다디의 측근도 포함된 것으로 알려졌다.18일(현지시간) 터키 일간 사바흐는 이날 터키 당국을 인용해 군경이 대테러 작전을 통해 남부 오스만니예 주(州)에서 IS 조직원들을 체포했다고 밝혔다.특히 검거된 이들 중에는 후세인 알하산이라는 인물도 있는데 그는 알바그다디로부터 직접 명령을 받는 고위 조직원이라고 매체는 설명했다.알하산과 함께 체포된 IS 조직원 5명은 위조 서류를 가지고 시리아 난민으로 행세했고 일부는 시리아에서 전투 요원으로 활동한 것으로 파악됐다.터키 군경은 이들이 사용한 휴대전화와 컴퓨터, 조직 관련 서류 등을 압수했다. 또 별개의 대테러 작전으로 신년맞이 행사장에서 테러를 기획하던 조직원 13명을 체포했다.군경은 이들을 지방경찰청으로 압송해 심문하고 있다고 밝혔다. 터키 내무부에 따르면 2015년 10월 이후 IS의 테러로 터키에서 102명이 숨졌고 400명 이상이 부상했다.박광수 기자 park.kwangsoo@joongang.co.kr