세종대학교(총장 배덕효) 교수합창단 ‘세종코러스’가 12월 10일(화) 오후 6시 세종대학교 애지헌 교회에서 제 8회 정기공연을 개최한다.‘세종코러스’는 서로 다른 전공을 가진 세종대 교수들이 모여 상호 간의 소통의 폭을 넓히고 다른 이들에게 힘을 나눠주기 위해 지난 2011년 9월에 만들어진 합창단이다.‘Heal the World’라는 제목으로 진행되는 이날 공연에는 ▲Zion hörtdie Wächtersingen, ▲Laudate Dominum, Agnus Dei ▲물새 ▲내맘의 강물 ▲Waltz No.2 ▲청산에 살리라 ▲A Whole New World ▲I Just Can’t Wait to Be King ▲Heal the World 등 다양한 노래들이 선보일 예정이다.세종대 교수합창단은 매년 신입생 입학식의 축하공연과 송년음악회를 개최하고 있다. 또한 매년 두 차례씩 장애인을 포함한 어려운 이웃을 초청하여 나눔을 실천하고 있다.온라인 중앙일보