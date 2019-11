[열려라 공부+] 글로벌 네트워크 구축, 하이브리드 교육 앞장

40년 전통 서강대 MBA

온오프라인 강의 확대, 직장인도 수강 편리

외국 명문대와 복수학위·교환학생

지식서비스 전문 인재 양성

서강대 MBA로 오세요

AACSB, GLEE. 서강대 경영전문대학원(MBA)을 상징하는 핵심이다. 국제경영대학발전협의회를 뜻하는 AACSB(The Association to Advance Collegiate Schools of Business)는 세계 경영대학 상위 5% 인증 마크로 인정받는다. 4대 전략 가치를 담은 GLEE(Globalization, Leadership, Excellence and Ethics)는 ‘윤리 의식과 경영 지식을 겸비한 리더 육성’을 지향하는 서강의 남다른 유전자(DNA)를 의미한다.서강대 MBA는 1980년 설립 이래 현재 최고 수준의 교수진과 교육 프로그램을 구축하고 있다. 2009년 AACSB 인증을 획득했고 정부가 주도하는 각종 지원기관 선정 등에 힘입어 국제 기준에 부합하는 MBA로 인정받고 있다.특히 미국·영국 등 해외 유수의 명문 대학들과 복수학위 제도를 마련해 성공적으로 운영하고 있다. AACSB 인증을 보유한 예수회 소속 26개 경영대(미국 조지타운, 보스턴 칼리지 포함)와 다자간 학점인증 협약도 체결하고 있다. 이로 인해 세계 최대 규모의 교류 네트워크 기반을 갖췄다는 평가를 받고 있다.야간 MBA(Pro-MBA·Sogang Professional MBA)는 80년 이래 78기까지 이어지는 전통과 권위를 자랑한다. 직장인 대상 파트타임 MBA 과정이다. 직장인의 현실적인 일정을 고려해 새롭게 하이브리드 MBA로 개편해 운영하고 있다. 평일 저녁과 토요일을 이용한 기존 수업에 온라인 강의까지 접목했다. 8주와 16주 교과목들을 혼합 배치해 직장인 학생들의 일정에 맞춰 과목 선택의 유연성을 높인 게 눈에 띈다. 이로 인해 업무 일정이나 거리상의 문제로 평일 저녁에 시간을 내기 어렵거나 수업 시간을 맞추기 어려운 직장인도 효율적으로 과정을 이수할 수 있게 됐다.이와 함께 교수진의 체계적인 교육은 물론이고 실무 전문가 과정을 마련해 실무적 현장 감각과 통찰력을 습득하는 기회도 제공하고 있다. 원우회를 중심으로 하는 탄탄한 인적 네트워크도 강점이다. 졸업 후에도 평생교육과 역량 개발을 이어나갈 수 있도록 마련한 ‘POST-MBA’ 프로그램도 인기다.주간 MBA(SIMBA·Sogang International MBA) 과정은 1년6개월간의 집중 프로그램이다. 100% 영어 강의로 진행된다. 일반 과정은 경영학에 대한 심층 학습 후 인턴십 프로그램으로 전문 역량을 강화할 수 있다. 기업의 실무 인력을 기르는 산학협력 과정은 기업체 파견 인력 혹은 경력 전환이 필요한 직장인을 위해 마련됐다. 1년간 교과과정 이수 후 현업으로 복귀해 4~6개월간 담당 교수의 지도로 산업체 근무 현장 중심의 프로젝트를 수행할 수 있다. 복수학위 과정은 첫해엔 본교에서, 이듬해엔 해외 파트너 대학에서 수학한다. 두 대학의 MBA/MS(Master of Science) 학위를 동시에 취득할 수 있는 과정이다. 현재 미국 일리노이대, 퍼듀대, 서던캘리포니아 마샬대, 영국 카스(Cass) 비즈니스 스쿨 등에서 복수학위를 취득할 수 있다.글로벌서비스경영학과(GSM)는 ‘제2차 세계 수준의 연구중심대학 육성사업’ 선정을 기점으로 2010년 설립됐다. 지식서비스 산업을 이끌어갈 인재를 육성하는 데 초점을 맞추고 있다.국내 경영전문대학원 중 유일하게 서비스 사이언스와 관련된 전문 분야를 체계적으로 연구하고 교육하고 있다. 국제적인 서비스 전문가를 꿈꾸는 이들에게 안성맞춤. 이와 더불어 고객이 느끼는 문제점을 발견하고 해결 방법을 찾는 교육과정도 운영하고 있다.직장인들도 수강할 수 있도록 평일 수요일 저녁과 토요일 전일 수업의 교육과정을 진행하고 있다. 서비스라는 핵심 주제에 대한 연구를 진행하고 학습할 수 있는 융·복합적 교육을 제공한다.2020학년도 주야간 MBA, GSM 석사 과정 학생을 모집한다. 원서 접수는 12월 6일까지다.김두용 기자 kim.duyong@joongang.co.kr