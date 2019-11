■ 사실은 진하다, 데이터브루 「



※ 데이터브루는 중앙일보 뉴스랩의 새로운 뉴스 서비스입니다. 갓 볶은 데이터로 내린 풍미 깊은 뉴스를 여러분께 배달해 드리겠습니다. 모바일 페이지(http://databrew.joins.com)에서 신선한 이야기를 만나보세요. 」

데이터브루>가 매일 여러분께 뉴스 속 화제의 인물을 '숫자'로 풀어 전해드립니다.<숫자로 보는 오늘의 인물> 시리즈 2019년 11월 26일 주인공은 테니스 선수 라파엘 나달(33·스페인)입니다.나달은 현재 남자프로테니스(ATP)투어 세계랭킹 1위인데요. 나달은 25일 스페인 마드리드에서 열린 데이비스컵에서 스페인이 8년 만에 우승하는데 결정적인 역할을 했습니다. 데이비스컵은 '테니스의 월드컵'으로 불리는 남자테니스 국가대항전입니다.나달은 올해 메이저대회인 프랑스오픈과 US오픈에서 우승하며 통산 5번째 연말 세계랭킹 1위를 차지했습니다. 클레이코트에서 유독 강해 '흙신'으로 불렸는데, 이제는 '테니스의 신'으로 불러도 무방할 것 같습니다.한국과 인연도 있습니다. 기아자동차는 나달이 세계 50위권에 머물 때부터 지원을 아끼지 않았는데요. 나달은 2015년 6월 메르세데스컵 단식에서 우승한 뒤 부상으로 벤츠 스포츠카를 받고서 "기아차는 아니지만 좋은 차이긴 하다(It’s not a KIA, but it’s still good)"라고 말해 화제가 되기도 했습니다.나달과 관련된 숫자는 무엇이 있을까요?