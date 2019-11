한국 정부신뢰도 OECD 22위,일본·미국보다 앞서

한국의 정부 신뢰도가 OECD(경제협력개발기구) 36개국 중 22위를 차지한다는 조사가 나왔다.행정안전부는 14일 OECD가 공개한 정부신뢰도 조사에서 한국이 신뢰도 39%로 22위에 올랐다고 발표했다.OECD 정부 신뢰도는 OECD가 국제 여론조사기구인 ‘월드 갤럽 폴’에 위탁해 조사한다. 국가별로 무작위로 모은 1000명에게 ‘당신은 중앙정부를 신뢰하십니까? (Do you have confidence in national government?)’라고 묻는다. 응답자는 예·아니오를 선택한다.한국에서는 ‘귀하는 우리 대한민국 정부를 신뢰하십니까’라는 질문을 했다. 응답자 1000명 가운데 390여명이 "예"로 대답해 39%를 기록했다.이번 설문에서 한국은 38% 신뢰도가 나온 일본(24위), 38%인 프랑스(25위), 31%인 미국(30위)보다 앞섰다. 1위는 스위스로 85%의 응답자가 정부를 신뢰한다고 응답했다. 2007년 조사가 시작된 이후 스위스는 줄곧 1위를 기록했다. 2위는 신뢰도 76%인 룩셈부르크다. 신뢰도가 가장 낮은 국가는 그리스로 16%다.행정안전부 관계자는 “문화권마다 개념이 다를 수도 있고 용어 해석이 다를 수 있다. 하나의 질문을 묻기보다 지표를 세분화하자는 의견을 OECD에 제시한 상태다”며 “하지만 여러 나라를 꾸준히 반복적으로 측정해 비교한다는 점은 의미 있다”고 말했다. OECD는 지난해 정부신뢰도 지표를 세분화하기 위해 KDI와 공동연구를 수행했다.한국은 지난해 조사에는 36%로 25위, 2017년에는 24%로 32위였다. 2년 만에 10계단 상승했다. 행안부 관계자는 “2017년 지표는 2016년 하반기 탄핵정국 시점에 조사했다. 정치적인 상황이 영향을 줬을 것이다”라며 “상위권에 있는 국가들은 정치적으로 안정된 유럽의 작은 나라이고 하위권은 정치적으로 불안한 큰 나라로 정치적 상황이 신뢰도에 반영되는 것을 알 수 있다”고 설명했다.박해리 기자 park.haelee@joongang.co.kr